92,48 prosent av dem som møtte fram i stemmelokalene i Lebesby kommune, sier nei til sammenslåing mellom Finnmark og Troms.

De siste valglokalene i folkeavstemningen i Finnmark for eller mot sammenslåing med Troms stenger først klokka 21 mandag kveld.

Den første lille antydningen om hvilken vei valgvinden blåser, kom fra Lebesby, der valglokalene stengte allerede klokka 17. Da hadde 133 personer møtt fram og sagt sin mening.

– 123 personer har stemt nei til sammenslåing, 9 ja og 1 blankt. Det er en nei-prosent på 92,48, sier Lebesby-ordfører Stine Akselsen (Ap) til NTB.

Uten nett-stemmer

Akselsen understreker at de elektronisk avgitte stemmene ikke er telt opp ennå.

Det samme vil være tilfellet når stadig flere Finnmarks-kommuner rapporterer sine lokale resultater i løpet av kvelden. Papirstemmene – altså de som er avgitt ved fysisk frammøte i et valglokale – må «vaskes» mot stemmene som er avgitt på internett, for å sikre at ingen stemmer dobbelt.

Valgdeltakelsen

Det bor 1.350 innbyggere i Lebesby. Ordfører Akselsen vet ikke noe om hvor mange som har stemt elektronisk, men frykter at valgdeltakelsen er lav.

– Kommunalminister Monica Mæland (H) har gått kraftig ut og sagt at det ikke spiller noen rolle hva finnmarkingene stemmer. Det kan påvirke valgdeltakelsen i negativ retning, noe jeg mener er sterkt beklagelig. For når vi først inviterer til folkeavstemning, er det et poeng at flest mulig deltar, sier hun til NTB.

