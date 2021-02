Solvik-Olsen ber Frp kutte ut dette ordet - og mener partiet må gå for statsminister-posten

Strutter av selvtillit selv om partiet ser 6-tallet: - Frp bør ha statsministeren, sier Ketil Solvik-Olsen.

SOLLI PLASS (Nettavisen): Sprengkulden hindrer ikke Ketil Solvik-Olsen i å trå en mil fra Voksenkollen til en varm kakao med krem i sentrum.

Og syv måneder før stortingsvalget, må Frp gire om.

I en fersk måling Norfakta har utført for Klassekampen får partiet 6,4 prosent, den dårligste enkeltmålingen siden våren 1995.

- Hvordan skal du klare å løfte partiet som på mange målinger ligger langt nede?

- Jeg tror vi skal klare å løfte oss frem mot valget. Det handler om at vi nå får orden i egen organisasjon, og da kommer optimismen og kampviljen tilbake blant våre medlemmer, sier Solvik-Olsen til Nettavisen.

Siden Frp forlot regjeringen i januar i fjor, har det store løftet uteblitt. I stedet kulminerte høsten med at Oslo Frp ble satt under administrasjon etter at fylkesleder Geir Ugland Jacobsen i desember ble ekskludert.

- Frp bør ha statsministeren

Nå mener Solvik-Olsen det skal bli lettere å vise frem Frps politikk og nevner kampen for bedre integrering og mot gjengkriminalitet, motvirke sløsing av skattebetalernes penger, og mot byrådets «forbudslinje» når det gjelder kjøtt og dieselbiler.

- Dette er vi i Frp de beste til å løse, og da tror jeg velgerne vil se at skal det en endring til, så sitter Frp med nøkkelen.

- Hvilken oppslutning mener du dere bør ligge på?

- Frp bør være et av de største partiene, og jeg har selv sagt at Frp bør være et styringsparti med statsminister. Nå skal vi kjempe i valget i 2021 for at vi beholder de mandatene vi har og så skal vi vokse deretter.

Holder døren på gløtt

- Noen foreslår også deg som en fremtidig Frp-leder. Hvordan stiller du deg til det?

- Nå ønsker jeg å gjøre en jobb i Oslo med det organisatoriske og så er jeg jo stortingskandidat for Rogaland, så jeg ønsker å være med å bidra så godt det lar seg gjøre. Det viktigste er hvilket lag vi har totalt sett, ikke hvilken enkeltrolle jeg har.

Mange husker Solvik som en tydelig samferdselsminister i regjeringen Solberg før et USA-opphold med familien gjorde at han trakk seg.

Nå er han tilbake som leder av interimstyret i Oslo Frp.

Om snikislamisering

På landsmøtet i høst tok han til ordet for å snakke om innvandring med «innestemme». Det skapte litt rabalder.

- Du sier innvandring blir en av de viktigste sakene for Frp inn mot valget. Vil du advare mot at dere bruker ord som «snikislamisering»?

- Jeg har sagt at jeg ønsker å diskutere mer politikk med mildere stemme. Det betyr ikke at vi skal ha mildere standpunkt, men det betyr at vi skal bruke ord som folk hører på – i stedet for å henge seg opp i ordvalget, sier han - og utdyper:

- Vi må kunne peke på at innvandrerungdom er kraftig overrepresentert i gjengkriminalitet i Oslo, men uten at man skal stigmatisere alle innvandrere av den grunn. Vi må gå etter de som faktisk skaper problemene, det tror jeg også mange innvandrere støtter.

- Helt på trynet

- Så er snikislamisering et ord du synes man skal unngå?

- Ja, men det avhenger av konteksten. Da Siv sa det de første gangene var det helt på sin plass, da krevde muslimer at vi skulle fjerne bilder av griser fra et eldresenter. Det mener jeg er helt på trynet.

- Muslimer må akseptere at i Norge er det ikke noe negativt med å ha en gris, verken som dyr, mat eller avfotografert. Så da var det helt riktig. Hadde vi bøyd etter for dette, ville det vært en grad av snikislamisering, mener han.

Det er gått 12 år siden Frp-leder Siv Jensen gikk på talerstolen på Frps landsmøte og advarte mot snikislamisering og gettofisering. Jevnlig dukker ordet opp.

- Noen ord lever sitt eget liv

Men – noen ord lever seg eget liv, og det vil Frp-toppen advare mot:

- Nå blir «snikislamisering» ofte brukt mot Frp, da blir debatten meningsløs. Men – når du vil endre norske sedvaner for å tilpasse deg en annen religion, da er det riktig å bruke det ordet. Men de fleste diskusjoner i Norge er på et helt annet plan, og da må vi se på hvilke ord som best beskriver det vi står i, fremfor å bruke et ord som passet for så mange år siden og gjenta det uavhengig av kontekst.

- Jeg mener innvandringspolitikken er ekstremt viktig. Migrasjon er en av de store utfordringene vi står overfor, og vi må ha kontroll på innvandringspolitikken dersom vi skal sikre et «bærekraftig velferdssamfunn». Fremfor å tro at man hjelper best ved å hente flyktninger og asylsøkere til Norge, så mener vi det er mest fornuftig å hjelpe flest mulig der de bor, mener Solvik-Olsen.

