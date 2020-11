Som å røske med seg altertavlen i en kirke og kaste den på sjøen

Kunststudenter i København har stjålet en byste fra 1700-tallet og kastet den på sjøen i protest mot kolonitiden. Vi må forberede oss på at smitten snart kommer hit.

Denne gangen er det kong Frederik V av Danmark og Norge det har gått ut over.

Den kjente Rytterstatuen av ham står på slottsplassen på Amalienborg. Forstudien i gips er fra 1754, og sto inntil nylig i Det danske kunstakademiets festsal - fordi det var Frederik grunnla skolen.

Siden bysten er av gips har den gått helt i oppløsning i vannet, og i Danmark blir aksjonen betegnet som ren vandalisme. Hvorfor den ble kastet på sjøen?

Berlingske Tidende forteller at en gruppe som kaller seg Anonyme Billedkunstnere har lagt ut en video av hendelsen, der de også forklarer «aksjonen»:

«Ved at synke Frederik V i kanalen ønsker vi at italesætte de måder, hvorpå kolonitiden er usynliggjort, men stadig har direkte konsekvenser for minoritetsgjorte mennesker inden og uden for Kunstakademiet. Vi ønsker en kunstverden, der forholder sig til og tager ansvar, ikke kun for fortidens handlinger, men for de måder, hvorpå kolonialismen stadig er aktiv i dag.»

SKJERMDUMP fra videoen som viser hvordan gips-bysten av kong Frederik V fra 1700-tallet ble dumpet på sjøen og ødelagt.

Jeg har selv en gang, som student, vært vitne til at en kunststudent i New York tente fyr på et Picasso-trykk utenfor Museum of Modern Art, da den første omfattende, retrospektive Picasso-utstillingen begynte sin vandring verden rundt.

Studenten protesterte mot at kunst helt tilbake fra starten av 1900-tallet ble definert som moderne kunst.

Det gjorde inntrykk på meg.

Men: kunstverket han brente var tross alt hans eget. Han tente fyr på noe han selv hadde brukt tusenvis av kroner på å kjøpe, og som fantes i flere eksemplarer. Han fikk mye oppmerksomhet i mediene.

Dette er noe annet. Dette kan mst av alt sammenliknes med Taliban, som sprengte Buddha-statuer i områder de erobret i Afghanistan

Eller den såkalte Greven, satanisten og senere nazisten som satte fyr på kirker over hele landet. Han hadde nok en slags syk begrunnelse, han også.

GREVEN, eller den såkalte satanisten Varg Vikernes, ble dømt for drap og nedbrenning av flere gamle kirker. Foto: Syversen, Johnny (Scanpix)

Og vi kan jo gå videre:

Enhver human-etiker eller ateist i Norge kunne jo med den samme logikken gå inn i hvilken som helst kirke i dag, røske med seg en gammel altertavle og kaste den på sjøen i protest mot all ondskapen som er utført i kristendommens navn gjennom tidene.

Tenk bare på inkvisasjonen. Eller korstogene. På pavekirkens torturkamre. En hvilken som helst pave i Roma på 1700-tallet var antakelig dobbelt så grusom som den dansk-norske kong Frederik - selv om han blir påstått å ha hatt eierandel i et slaveskip.

Eller tenk på heksebrenningene i vårt eget land, som kan studeres nærmere ved det sterkt gripende Heksemonumentet i Vardø - et sted Nettavisens kommentator Elin Ørjasæter skrev levende om i fjor sommer:

Her kan du få vite om de uskyldige ofrene, flest kvinner selvsagt, ofte finner, kvener, lapper eller samer - minoriteter og urfolk med andre ord - som ble brent på bålet av kirken og dens håndlangere - som enten gjorde det av ren ondskap, eller, kanskje noen av dem ... fordi de ikke visste bedre.

Heksemonumentet på Steilneset i Vardø, til minne om alle ofrene for hekseprosessene i Finnmark. Foto: Heiko Junge (NTB scanpix)

Uansett grunn: Jeg tror det er en ganske irrelevant aksjon, i dag, å begynne å brenne ned de resterende kirkene på nordkalotten i protest mot hekseprosessene for 400 år siden. Eller - hva sier dere, kunststudenter her hjemme?

Dere er jo allerede i opprivende konflikt rundt flere av de samme temaene som Kunstakademiet i Danmark, med steile fronter også her i Oslo, pluss en rektor som har sagt opp.

Er det kanskje noen av dere også som planlegger liknende stunt?

Et lite innbrudd på Munchmuseet, kanskje, for å brenne et par litografier på grunn av hans sterkt diskriminerende kvinnesyn, som dessverre var vanlig på den tida?

Eller kanskje velte statuen av Karl Johan på slottsplassen, eller Kong Haakon litt lenger borte ved UD? De har sikkert sagt eller gjort noe dumt, de også?

Eller hva sier dere, kanskje dere skulle satt dere ned og snakket litt rolig sammen?

Sett om det gikk an å finne andre, mer relevante aksjonsformer - som ikke setter dere i samme kategori som Taliban eller Greven eller kaldblodige mordbrennere ved Nordishavet?

Dere vet at dere har en annen mulighet? Dere kunne gjøre noe fornuftig, vet dere:

Dere kan for eksempel gå i demonstrasjonstog, arrangere debattmøter, skrive rasende innlegg i mediene til forsvar for minoriteter - eller kanskje bedre: lage flammende kunstverk mot verdens urettferdighet. Kan det være et forslag?

For dere er klar over at dere selv sitter på ganske mektige våpen? Ja, dere ja.

Bare tenk på fotografiet av den såkalte napalm-piken i Vietnam av Nick Uts. Eller det norske kunstverket Amerikanske sommerfugler av Per Kleiva, med samme tema.

EFFEKTIV KUNST: Napalm-piken av fotografen Nick Ut

Begge disse bildene er blitt ikoniske, fordi de var med å snu opinionen mot en blodig og urettferdig krig.

Hvordan de klarte det?

Fordi fremragende kunst er omtrent 1000 ganger mer effektiv for å vekke eller engasjere folk enn barnslige, infantile kaste-på-sjøen-aksjoner som fem-åringer kunne funnet på.

Det er bare et forslag altså, et forslag til alternative og mer virkningsfulle aksjonsformer før dere begår dumheter der politiet blir nødt til å taue dere inn, der dere kanskje pådrar dere erstatningssøksmål og et par kraftige, fortjente bøter - og dere sannsynligvis blir utvist fra Kunsthøyskolen og har blamert dere for resten av livet.

Men det forutsetter selvsagt at dere gjør noe dere kan, eller har forutsetninger for å gjøre, forsøke å være kunstnere.

Tenk på det.