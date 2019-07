Sommer-humor sender dataene dine til Russland

Den siste uken er det en helt ny trend som har tatt av i sosiale medier. Og den samler dataene dine for russiske selskaper.

Du har sikkert lagt merke til det allerede, og har du ikke det kommer feeden din snart til å være bombardert av kjendiser og venner som legger ut bilder av seg selv som gamle.

Utfordringen er enkel. Du laster opp et bilde i en applikasjon kalt FaceApp, og på 1-2-3 får du et bilde av deg selv, minst 40 år eldre. Kjendiser som blant andre Stian Blipp og «Skam»-stjernen Herman Tømmeraas er blant de norske kjendisene som allerede har kastet seg på trenden kalt #agechallenge.

Du sender data og bilder til Russland

At den såkalte «challengen» har tatt av i sosiale medier på relativt kort tid, er kanskje ikke så rart. Enkel humor treffer de fleste, men ikke alle kanskje tenker over at det kan finnes en risiko å slenge seg på slike sosiale medier-trender.

Nå advarer Peter Krogh, en fotograf og ekspert på datalagring, mot bruken. I en blogg på nettsiden sin, Photoshelter, skriver han at dataene samlet inn gjennom FaceApp havner hos en russisk selskap i St. Petersburg. Du kan sjekke selv. Adressen fremkommer her.

Dette kan det brukes til

FaceApp Old filter krever Facebook-login. Gjennom Facebook mottar FaceApp ditt navn, profilbilde, fotos og e-post.

Selskapet personvernregler forteller hva slags data som kan innhentes om deg og hvordan denne dataen kan brukes av deres samarbeidspartnere (Affiliates).

Vi oversetter: «Vi kan dele brukerinnhold og din informasjon (inkludert men ikke begrenset til informasjon fra cookies, loggfiler, enhetsidentifiserere, lokasjonsdata og brukerdata) med selskapet som er en lovlig del av samme gruppe selskaper som FaceApp er en del av, eller som blir en del av gruppen. Samarbeidspartnere kan bruke informasjonen til å hjelpe å tilby, forstå og forbedre tjenesten (inkludert å tilby analyse) og Samarbeidspartnernes egne tjenester, står det blant annet i personvernreglene». Du kan lese resten her.

- Til russisk etterretning?

Krogh skriver også i bloggen at det er rimelig å anta at dataene fra FaceApp havner hos russisk etterretning.

- Jeg har ikke bevis for at FaceApp har samarbeid med russiske myndigheter eller etterretningstjenester. Men det er ikke å dra det langt, gitt at ICE (U.S. Immigration and Customs Enforcement) og FBI (Federal Bureau of Investigation) allerede, uten tillatelse, bruker førerkortbilder til å bygge en database for politimyndigheten av mennesker som er mistenkt for kriminell virksomhet, skriver Photoshelter.