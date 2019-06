Sommertempen kommer i helgen

Stikkord for været i helgen er sommerlige temperaturer og perioder med regn. Og det er i nord det blir finest.

Ifølge statsmeteorolog Magni Svanevik ved Meteorologisk institutt bygger det seg opp et høytrykk i nord som gir ganske fint vær i slutten av uka og helgen.

– Og vi får etter hvert litt høyere temperaturer, forteller hun til NTB.

Varmest i indre strøk

Fredag ventes mellom 15 og 18 grader, og slik vil det holde seg gjennom helgen. Varmest blir det i indre strøk og i Nordland sør for Lofoten.

– Sør på Helgeland kan det bli perioder med regn. Vestlige deler av Finnmark kan få skyer, men ikke noe nedbør utenom en og annen byge, sier meteorologen.

Også Midt-Norge, i dette tilfellet Trøndelag og Møre og Romsdal, får fra fredag og utover ganske fint vær og høye temperaturer, som vil ligge på 18 til 23 grader.

– Det blir mer lavtrykksaktivitet i sør, men det ser ikke ut til at regnet vil komme i Trøndelag, sier Magni Svanevik.

Dette gjelder til og med lørdag. Søndag kan det bli litt mer regn, mest i Møre og Romsdal og mindre i Trøndelag.

Litt grumsete i sør

Lenger sør omtaler statsmeteorologen været som «litt grumsete».

– På Vestlandet blir det perioder med regn, men høye temperaturer. De vil ligge over normalen for juni, og flere dager blir det over 20 grader. Lørdagen ser ut til å bli varmest, sier

Særlig fredag blir det perioder med regn.

– Det gir seg på kvelden, og så ser lørdagen ganske bra ut, iallfall først på dagen. På ettermiddagen blir det regn i Rogaland, og så trekker det nordover.

Over 20 grader i Oslo

På Sørlandet og Østlandet, altså Østafjells, blir det bygevær i helgen. Temperaturene vil øke fra torsdag og komme opp i over 20 grader. Blant annet får Oslo, der festivalen Piknik i Parken holdes, godt over 20 grader lørdag.

Fredag ventes det bygevær, hovedsakelig sør for Mjøsa. Første del av lørdag ser det fint ut på Øst- og Sørlandet.

– Men så kommer et lavtrykk, først på Sørlandet og så på deler av Østlandet. De nordlige delene av Hedmark og Oppland får nok fint vær hele lørdagen, forteller statsmeteorologen.

Søndag vil det bli regnbyger også nordover på Østlandet.

(©NTB)