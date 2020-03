Søndagens koronanyheter

Merkel-karantene, kontaktforbud i Tyskland og hytteflyttinger har skapt overskrifter søndag 22. mars.

Koronapandemien er på alles lepper, og nyhetene renner inn døgnet rundt. I denne artikkelen vil Nettavisen forsøke å oppsummere de viktigste hendelsene som har skjedd i løpet av søndag 22. mars.

206 nye smittede i Norge

2.132 personer er bekreftet smittet av koronaviruset i Norge, 206 det siste døgnet.

54.393 personer er testet i Norge. Dette er over én prosent av Norges befolkning.

Av de bekreftede tilfellene er 1.014 personer smittet i Norge, mens 915 personer har blitt smittet utenlands. For 203 er smittested under avklaring.

Kontaktforbud innføres i Tyskland

Tyske myndigheter vil innføre et generelt kontaktforbud som skal begrense folks kontakt til én annen person av gangen.

Det melder nyhetsbyrået DPA, som er orientert om planene. Statsminister Angela Merkel og lederne for de tyske delstatsregjeringene ble enige om å innføre tiltaket da de holdt en telefonkonferanse søndag.

Formålet med tiltaket er å stanse spredningen av koronaviruset som har forårsaket en pandemi. Så langt er nesten 24.000 personer smittet i Tyskland, og dødstallet har passert 90 i landet.

Familier og personer som bor sammen i samme husholdning, er unntatt fra forbudet.

Angela Merkel i karantene

Tysklands statsminister Angela Merkel har gått i karantene etter å ha møtt en lege som viste seg å være smittet av koronaviruset.

Legen ga Merkel en vaksine, og ble senere bekreftet koronasmittet.

Merkel holdt søndag en pressekonferanse om nye tyske tiltak mot pandemien, og fikk beskjeden lite etterpå.

Merkels talsmann Steffen Seibert sier Merkel ble vaksinert mot lungebetennelse som et sikkerhetstiltak. Han føyer til at den 65 år gamle statsministeren nå skal testes jevnlig de neste dagene, og at hun vil fortsett å jobbe hjemmefra.

651 nye dødsfall i Italia

Koronaepidemien har dermed totalt kostet 5.476 mennesker livet i landet. Stigningen er fortsatt kraftig, men mindre enn den rekordstore økningen fra fredag til lørdag, da det ble registrert 793 døde i løpet av ett døgn.

Dødstallet søndag er det nest høyeste som er rapportert hittil i koronakrisen.

– Jeg håper, og vi alle håper, at denne utviklingen fortsetter de neste dagene. Men vi kan ikke senke guarden, sier lederen for det italienske sivilforsvaret, Angelo Borrelli.

Antall søknader om flytting til hytten tidoblet

I løpet av uken som har gått har Folkeregisteret registrert en kraftig økning i antall flyttemeldinger til fritidsbolig.

Det opplyser Elin Imsland, avdelingsdirektør og ansvarlig for Folkeregisteret i Skatteetaten i en e-post til NRK.

– Vanligvis mottar vi ca. tre slike saker om dagen, men i perioden 14. mars og frem til i går mottok vi 20–40 saker per dag, sier Imsland.

Ifølge loven skal bostedsadressen din være det stedet der du oppholder deg mest i løpet av en 12 måneders periode.

Håpet for dem som har sendt søknad er sannsynligvis å få feiret påsken lovlig på fjellet, men det er langt ifra sikkert at det går i orden, ifølge Skatteetaten:

– Vi prioriterer de aller mest kritiske oppgavene og flyttemeldinger til fritidsbolig er ikke prioritert som et kritisk område for Skatteetaten i disse dager, sier Imsland til allmennkringkasteren.