Sønn i 20-årene siktet for drap på moren

En mann i tidlig 20-årene er pågrepet og siktet for drap etter at en kvinne i midten av 50-årene ble funnet død på Sotra lørdag kveld.

Det forteller politiet under en pressekonferanse søndag.

Mannen er den avdøde kvinnens sønn, opplyser de.

- Politiet ønsket å gjennomføre avhør av ham i går kveld eller natt, men det lot seg ikke gjøre. Det vil bli gjort nytt forsøk på avhør i dag, sier Politiadvokat Christine Møen Wisløff i Vest politidistrikt.

Politiet ble lørdag kveld kontaktet av vitner om en død person i en bolig på Brattholmen på Sotra. En person er pågrepet og siktet for drap. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Funnet død i sitt eget hjem

Kvinnen ble funnet død i sitt eget hjem på Brattholmen på Sotra. Mannen ble ikke pågrepet i boligen, men politiet vil ikke opplyse om hvor pågripelsen fant sted.

Det ble foretatt kriminaltekniske undersøkelser av mannen før han ble ført i arresten. Politiet har siden lørdag kveld foretatt flere vitneavhør av naboer og omgangskretsen til de involverte.

- Kriminalteknikere startet undersøkelser sent i går kveld og har jobbet hele natten i huset der hvor avdøde ble funnet. Det er sikret en del elektroniske spor, forteller Wisløff.

Kriminalteknikere vil fortsette arbeidet søndag.

Flere hypoteser

Politiet vil foreløpig ikke si noe om dødsårsak, hendelsesforløp eller bakgrunn for hendelsen. Wisløff påpeker at hovedhypotesen er at det er snakk om et drap, men at de jobber ut fra flere hypoteser.

Politiet har ikke tatt stilling til varetektsfengsling.

Kvinnens familie er varslet. Rettsmedisiner var ved boligen natt til søndag og gjorde undersøkelser, men fornærmede vil først bli obdusert og formelt identifisert på Gades Institutt på tirsdag.

Politi utenfor boligen der en person er funnet død på Brattholmen på Sotra. Dødsfallet etterforskes som drap og en person er pågrepet i saken. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Varslet av vitner

Politiet ble klokken 20.37 lørdag kveld varslet av vitner på stedet om at en person var funnet død. Første patrulje ankom stedet elleve minutter senere.

Ifølge Bergensavisen får de opplyst at 20-åringen lørdag kveld skal ha fortalt personer i bekjentskapskretsen at han hadde gjort noe dumt og at han trengte hjelp.

Han ble pågrepet og siktet like etter 21 lørdag.

Aftenposten skriver at mannens advokat, Jørgen Riple, skal være på vei i avhør med sin klient ved 12-tiden søndag. På spørsmål om mannen har tatt stilling til straffskyld svarer Riple at dette ham bekjent foreløpig ikke har vært tema.

– Han er informert om at moren er død og er naturligvis preget av dette, sier Riple på spørsmål fra Aftenposten om mannens tilstand.