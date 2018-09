Sony med stor nyhet: Nå kan endelig Xbox- og Playstation-eiere spille mot hverandre

Siden konsollkrigen startet mellom Microsoft og Sony, har det vært en iherdig kniving mellom de to selskapene - ikke samarbeid. Spill har kommet eksklusivt til den ene eller andre plattformen for å lokke kunder. Og hvis spill kom begge steder, var det umulig å spille mot folk som hadde den andre typen konsoll.

Men nå melder Sony at de letter på skyhøye muren som har vært satt opp:

- Som følge av en omfattende evalueringsprosess, har Sony funnet en vei å jobbe videre for kryssplattform-støtte for utvalgte produkter. Vi anerkjenner at Playstation 4-spillere lenge har ventet på en oppdatering på dette, skriver selskapet i en bloggpost.

Julens kanskje mest ettertraktede dings.

Det første steget blir nå å tillate at Playstation 4-spillere kan kaste seg inn i den store verdenen av Fortnite-spillere som nå åpner for at personer kan spille mot hverandre uavhengig av om de bruker PS4, iOS, Android, Niontendo Switch, Xbox One, Mac eller Windows.

Les også: Norske myndigheter roper varsko om populær spill-trend

- I 24 år har vi forsøkt å tilby den beste spillopplevelsen til våre fans ved å tilby et unikt Playstation-perspektiv. Nå har spillverdenen utviklet seg til det punktet hvor kryssplattform-opplevelser tilbyr betydelige fordeler for spillere, vedgår Sony.

- Dette representere en betydelig policy-forandring for Sony, påpeker de.

Les også: Hvorfor skal vi lære barna å drepe?

Av Tonje Moberg, Drammen - mamma og lektor i mediepedagogikk

Det som umiddelbart slår meg er at det jeg trenger å vite i denne saken er hvorfor foreldre til barn mellom 9 og 12 år lar dem spille skytespill?

Mest sett siste uken