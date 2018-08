Sophie Elise forteller om harde bryster - dette sier plastikkirurg-ekspertene

Kjendisbloggeren klager over harde bryster etter at hun satte inn silikon. - En kjent komplikasjon, sier ekspertene.

OSLO (Nettvisen): Kjendisblogger Sophie Elise Isachsen (23) forteller om «stein harde» bryster etter at hun satte inn silikon i 18-årsalderen.

«Puppene mine er virkelig helt perfekte i utseende, form, størrelse. Alt av det estetiske er bra. Men de er så harde! Altså virkelig stein harde, det er ikke noe godt å ta på dem og det er så j ... ubehagelig å ligge på magen for eksempel», skriver bloggeren og ber om råd fra sine følgere.

Hun skriver at hun nå vurderer å fjerne silikonimplantatene i brystene.

Bloggeren Sophie Elise ber sine lesere om råd og sier hun vurderer å fjerne silikon i puppene.

- Sjelden vi ser tilfeller med hard kapsel

Nettavisen spurte fagansvarlig plastikkirurg Hilde Bugge ved Aleris-sykehusene om det Isachsen beskriver og får bekreftet at utvikling av såkalt hard kapsel er en kjent komplikasjon:

- Med dagens moderne silikonproteser er risikoen for kapsling betydelig redusert, og det er sjelden vi ser tilfeller med hard kapsel, sier Bugge i et e-postsvar til Nettavisen.

Den private sykehuskjeden har 14 sykehus rundt om i Norge og gjennomfører 10.000 plastikkirurgiske inngrep i året. Det finnes ingen offisiell statistikk over hvor mange nordmenn som hvert år gjennomfører kosmetisk kirurgiske inngrep.

50.000 norske kvinner med silikon i brystene

I 2004 anslo Helsetilsynet at det i Norge ble utført 8000-9000 slike inngrep i året og at en tredel var innlegg av brystproteser.

I en artikkel i Tidsskriftet for Den norske legeforening i 2005 anslås det at rundt 50.000 norske kvinner har silikonbrystimplantater etter brystforstørring eller brystrekonstruksjon.

Her heter det at antallet blir stadig høyere og at leger stadig oftere blir konfrontert med helsemessige problemer implantasjon medfører. Såkalt kapselkontraktur beskrives som den hyppigste senkomplikasjonen.

Sophie Elise Isachsen fotografert i 2016. I sin blogg forteller hun at hun nå vurderer å fjerne silikoninnleggene hun fikk satt inn i brystene som ung.

Anbefaler å ta kontakt med legen

- Hva anbefaler dere pasienter som opplever plager med dette å gjøre?

- Vi anbefaler alle pasienter som opplever ubehag eller plager etter et plastikkirurgisk inngrep, å ta kontakt med klinikken der de er operert, svarer Bugge. Hun forteller at pasientene hos Aleris får kirurgens mobilnummer slik at de kan ta direkte kontakt dersom de opplever komplikasjoner. Dessuten tilbyr sykehuskjeden en garanti for alle pasienter som får utført brystforstørrelse. Skulle de utvikle hard kapsel innen fem å etter operasjonen, utføres ny operasjon kostnadsfritt.

- Er det mange som ønsker å få fjerne implantater i brystene, uansett årsak? Hvor mange slike operasjoner har dere?

- På Aleris-sykehusene gjør vi totalt over 10.000 forskjellige plastikkirurgiske inngrep i året. Kirurgene her hos oss har derfor lang erfaring i å operere inn implantater - og i å gi pasientene råd på forhånd, slik at de velger en type brystforstørrelse de blir fornøyde med, også på sikt. Vi opplever at det er svært få som ønsker å fjerne protesene som er blitt satt inn hos oss; i løpet av det siste året har kun 1 prosent av brystoperasjonene vært fjerning av implantater, sier Bugge.

MINDRE RISIKO: - Med dagens moderne silikonproteser er risikoen for kapsling betydelig redusert, og det er sjelden av vi ser tilfeller med hard kapsel, sier Hilde Bugge, fagansvarlig plastikkirurg ved Aleris-sykehusene, i et e-postsvar til Nettavisen.

Får råd fra leserne

På sin blogg får Sophie Elise råd fra sine lesere. En skriver at hun er skeptisk til det kirurgene forteller.

- Antar jeg vil få masse kritikk på denne kommentaren, jeg har selv hatt silikon og trodde på legens ord om at dette kunne jeg gå med livet ut. Det rakk ikke en gang å gå ti år før kroppen sa stopp og det ene brystet ble smertefullt, skriver en kvinne.

Selv ønsker ikke Sophie Elise Isachsen å kommentere saken ytterligere overfor Nettavisen. Hun er for tiden opptatt med dansetrening før ny sesong av «Skal vi danse» på TV 2.

Fakta: Silikonbrystimplantater og komplikasjoner

I en artikkel i Tidsskrift for Den norske lægeforening i 2005 beskrives kapselkontraktur som den hyppigste senkomplikasjon til silikonbrystimplantasjon. Kroppen vil som et normalt svar på et fremmedlegeme danne en fibroblastisk kapsel rundt implantatet. Over tid kan kapselen bli kontrahert, hvilket resulterer i en sfærisk kompresjon av implantatet. Etter hvert blir brystet hardere og implantatet blir synlig under huden. Den private sykehuskjeden Aleris skriver dette på sine hjemmesider om hard kapsel rundt protesen: Utvikling av hard kapsel kan skje etter noen måneder, men kan i blant også opptre etter flere år. Dannelsen av kapsel er en uheldig bivirkning, men er heldigvis helt ufarlig. Kilde: Tidsskriftet, Alerisnobe.no





Menn økende pasientgruppe

Aleris-sykehusene sier til Nettavisen at de fleste kundene er vanlige, voksne mennesker. Hovedvekten av pasientene er mellom 30 og 50 år. Det er svært få pasienter under 30 år, opplyser selskapet.

- Vi behandler ikke noen under 18 år. De fleste som kommer til oss er voksne kvinner, men vi ser en sterk økning i antall menn, opplyser kommunikasjons- og markedsdirektør Anita Tunold i Aleris.

Hun forteller at menn etterspør fettsuging, operasjon av tunge øyelokk eller poser under øynene, samt fjerning av løs hud etter store vekttap.

For kvinner er det brystoperasjoner, bukoperasjoner, fettsuging og ansikt som er de største områdene, i tillegg til fjerning av løs hud etter vekttap.

Mest sett siste uken