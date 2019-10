Søppelskandale-rapporten utsatt - igjen

Miljøbyråden er under sterkt press.

I innspurten av byrådsforhandlingene, må miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG) svare for mer enn 15.000 lovbrudd i etater hun har ansvar for, samt over 800 brudd i Energigjenvinningsetaten (EGE).

Rapporten fra PwCs gransking av Energigjenvinningsetaten (EGE) er utsatt nok en gang, bekrefter Oslo kommune overfor Nettavisen.

PwC undersøker omfanget av ulovlig overtid, brudd på innkjøpsregler og mulige ulovlige ansettelser i EGE.

Ny frist: 22. oktober

Rapporten er allerede utsatt flere ganger og skulle vært klar tirsdag.

Lan Marie Berg orienterte onsdag miljø- og samferdselskomiteen (MOS) i Oslo bystyre, om at PwC har bedt om utsatt frist til 22. oktober.

Den ble innvilget.

Den første fristen PwC fikk ble utsatt til 1. september, som ble utsatt til 15. oktober - og nå ytterligere én uke.

- PwC oppgir at de har behov for utsatt frist for å ivareta muligheten for kontradiksjon, opplyser kommunen til Nettavisen.

PwC fikk oppdraget 4. april i år, etter tre anonyme varsler om brudd på anskaffelsesregelverket, omfattende og ureglementert bruk av eksterne konsulenter, ansettelser uten utlysning og brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid og bruk av overtid.

Høyre: - Utelukker ikke mistillit

Nestleder i Høyres bystyregruppe i Oslo, Øystein Sundelin, sa til Nettavisen mandag at de mange lovbruddene er «svært alvorlig».

- Nå er det viktig at vi får stilt Berg alle de spørsmål vi har i saken. I tillegg venter vi på rapportene fra PwC og kommunerevisjonen, sa han.

Nestleder i Høyres bystyregruppe i Oslo: Øystein Sundelin.

- Hva kan du si basert på det du vet nå?

- Dette er svært alvorlig, først og fremst for alle de ansatte som er berørt, men også for Oslo kommune.

- Hvilke konsekvenser kan dette få for byråden?

- Det er for tidlig å si, men vi skal ta stilling til hvordan Berg har utøvet sitt embete, så skal vi vurdere konsekvensene. Høyres bystyregruppe skal da ta stilling til om vi vil reise mistillit, om hun får en «ripe i lakken» eller om vi krever tettere oppfølging av de berørte etatene, svarte Sundelin.