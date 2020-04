Sør-Norge blir helgens værvinner, men det snur til uka

Den siste uken har store deler av Sør- og Østlandet hatt strålende sol og gode temperaturer. Nå blir det imidlertid en endring.

Den siste uka har det vært strålende vær i store deler av Sør-Norge, med flere hele solskinnsdager og gode temperaturer. Fredag har det imidlertid skjedd en endring, med markant lavere temperaturer. Sola vil fremdeles titte frem sør i landet gjennom helgen, men dette snur neste uke.

- Høytrykket som har ligget stabilt over Sør-Norge har nå trukket seg unna, og det kommer inn litt bygevær i Møre og Romsdal og i Trøndelag. Sør for disse stedene vil det stort sett bli opphold gjennom helgen, men det vil bli mer skyet og betydelig kaldere enn det har vært tidligere uka, sier vakthavende meteorolog, Eldbjørg Moxnes til Nettavisen.

Kaldere luft

Hun opplyser at det er en kaldere luft fra nord som kommer inn, og at dette er en mer ustabil luftmasse. Det kan føre til noen spredte byger i områdene sør for Møre og Romsdal også.

Til uka vil imidlertid dette snu, og det vil komme et værskifte både i Nord- og Sør-Norge.

- Fra mandag kommer det inn et lavtrykk mot Sør-Norge, og da vil det komme perioder med regn. Det blir en mer ustabil værtype, og av og på med gråvær. Det kan være sol innimellom, men ikke rene solskinnsdager slik vi har hatt de siste dagene, sier Moxnes.

Meteorologen legger til at det sånn sett er forholdsvis normale temperaturer i vente, og at det kan komme litt nedbør som snø i fjellet sør i landet.

Mens det har vært solskinn og varme dager i sør, har det i Nord-Norge vært vinterlig den siste tiden. Ifølge Moxnes vil dette fortsette gjennom helgen, med både vind og snø.

- I dag får Finnmark «mest» vær, med en god del vind som kan bli en liten storm i tillegg til snø. Det vil nok bli litt snøfokk. Gjennom helgen blir det spredt snø i nord, og altså ingen store endringer.

Ny værvinner til uka

Det vinterlige været nord i landet vil også oppleve et skifte. Meteorologen opplyser at når nedbøren begynner å komme innover i Sør-Norge, vil det gradvis bli en bedring i nord.

- Fra Trøndelag og nordover vil det bli en god del fine dager med litt etterlengtet sol. Dette er jo litt klassisk, for det er sjeldent det er pent vær i hele Norge samtidig, sier hun.

Den siste tiden har Sør-Norge vært værvinneren i landet, men utover neste uke vil altså værvinneren flytte seg nordover på lik linje med sola.

Det har også den siste tiden blitt utstedt flere farevarsler på både skogbrannfare og fare for gressbrann i Sør-Norge. Ifølge Moxnes vil det neste uke bli såpass fuktig i flere runder at det antagelig tar knekken på det aller verste, og at farevarslene vil avta.