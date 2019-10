Søreide avviste opposisjonens Syria-kritikk: - Vi har vært tydelige og klare overfor tyrkerne

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) avviser opposisjonens kritikk om at Norge kom for seint på banen i sin kritikk av Tyrkias militæroffensiv nordøst i Syria.

OSLO (Nettavisen): - Den norske regjeringen kom for seint på banen i sin fordømmelse av den tyrkiske offensiven i Nord-Syria, hevdet Arbeiderpartiets Annikens Huitfeldt i Stortingets spørretime onsdag.

Hun hevdet det først var etter at EU-landene hadde kommet med sin fordømmelse at Norge lot sin stemme høre.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) avviste kritikken.

Hun påpekte at Norge var ute og krevde at Tyrkia måtte stanse operasjonene umiddelbart og at Tyrkias ambassadør ble kalt inn til UD 10. oktober der dette synet ble gjort klart.

- Vi har hele veien vært tydelige og klare på hva vi mener, sa utenriksministeren og sa at Norge har prioritert handling framfor ord.

- Vi har prioritert å få stoppet lisensiering av eksport av forsvarsmateriell, sa Søreide.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i Stortingets spørretime. Hun sier Syria-krisen nå følges opp med et formelt møte i Natos råd. Foto: Berit Roald (NTB scanpix)

Hun uttrykte bekymring for en humanitær situasjon som er blitt dramatisk verre i Nord-Syria og angrep som ikke stopper, men snarere øker i styrke og viste til at Syria-krisen nå følges opp med et formelt møte i Natos råd.

- Vi har fortsatt håp om at det skal være mulig å stanse operasjonen og få til en våpenhvile, sa Søreide blant annet.