Sorg blant Canadas iranere etter flyulykken i Iran

Iranere i Canada er i sorg etter flyulykken i Iran der 63 canadiere og 82 iranere mistet livet. Til sammen 138 av passasjerene var på vei til Canada.

Universitetsprofessorer, studenter, en familie på fire og et nygift par var blant canadierne som døde da Boeing 737-flyet til Ukraine International Airlines med 176 mennesker om bord krasjet utenfor Teheran onsdag morgen.

– Alle er i sjokk nå, sier Kavoss Zadeh som bor i Torontos Little Tehran-nabolag. Han har bodd i Canada i over 30 år og sier han kjente mange av dem som døde i flystyrten. Over 210.000 canadiere er av iransk avstamning.

– Noen av dem var tannleger, leger, høyt utdannede mennesker, sier supermarkedseieren Zadeh.

Rimelig rute

Til sammen 138 av de 167 passasjerene på flyet var på vei til Canada og skulle bytte fly i Kiev. Siden det ikke fins direkteforbindelse fra Nord-Amerika til Iran, er ruta til det ukrainske flyselskapet et rimelig og populært alternativ. Flyet fra Kiev til Toronto gikk nesten tomt etter ulykken onsdag.

De fleste av de 63 canadierne var folk med iransk bakgrunn som hadde vært i Iran for å besøke familie, mens mange av de 82 iranerne som døde, var utvekslingsstudenter på canadiske universiteter.

30 av de omkomne bodde i Edmonton, blant dem to universitetsprofessorer og deres to døtre.

Tilbyr teknisk hjelp

Canadas statsminister Justin Trudeau lovte at hans regjering vil gjøre det den kan for å finne ut hvorfor flyet krasjet. Han sa at Canada har tilbudt Iran teknisk assistanse i granskingen, selv om det kan bli vanskelig etter at Canada brøt de diplomatiske forbindelsene med Iran og stengte ambassaden i Teheran i 2012.

De fleste av iranerne i Canada fikk vite om ulykken mens de satt foran TV-en og fulgte med på utviklingen i Iran og Irak etter at USA likviderte en av Irans toppgeneraler i Bagdad og Iran svarte med å skyte raketter mot to amerikanske baser i Irak.

Selv om flyet styrtet bare noen få timer etter det iranske angrepet, er det ingenting som tyder på at det ble skutt ned.

Svarte boksene funnet

De såkalte svarte boksene med ferdskriver og taleregistrator er funnet, men Iran sier at de ikke vil la amerikanske Boeing få undersøke dem, slik det er vanlig at flyprodusenter får gjøre etter ulykker.

Flyeksperter er skeptiske til Irans første forklaring om at flyet styrtet på grunn av et teknisk problem. Kort etter styrten sa en talsmann for Irans samferdselsmyndigheter at det var en brann i en av flyets motorer og at flygeren mistet kontrollen.

– Et eller annet uvanlig skjedde, sier Canadas samferdselsminister Marc Garneau.

Av de 167 passasjerene var det også mellom ti og 17 svensker, to ukrainere, fire afghanere og tre briter. Ifølge Aftonbladet var det to svenske gutter på sju og ni år og en svensk jente på 15 om bord i flyet.

Sorg i Kiev

Hele mannskapet på ni var ukrainere, og i Kiev møtte mange av flyselskapets ansatte fram på flyplassen for å tenne stearinlys og legge blomster foran portretter av flygerne og kabinbesetningen.

– Jeg kjente dem alle sammen, sa Artem, en av selskapets piloter, mens han la en bukett med roser foran portrettene av kollegene. Han sa han hadde møtt dem før avgangen til Teheran.

– De var bekymret og fortalte at de hadde en dårlig magefølelse, sa han.

Nytt slag for Boeing

Ulykken er et nytt slag for kriserammede Boeing, og selskapets aksjekurs falt kraftig etter nyheten om at det bare tre år gamle flyet hadde styrtet.

Ulykkesflyet var en 737-800-maskin, forløperen til 737 MAX-flyet som ble satt på bakken i fjor etter to ulykker i Etiopia og Indonesia der 346 mennesker mistet livet.

800-modellen regnes for å være en pålitelig arbeidshest som det er tusener av rundt om hos verdens flyselskaper, blant annet både i Norwegian og SAS.

(©NTB)