Sørlandsbanen utsolgt: Billigere med fly enn tog et døgn senere

Om man er seint ut med å bestille reise hjem til jul, er gode råd dyre - i hvert fall om man skal reise grønt. Ved flere tilfeller var det fredag også helt utsolgt for togbilletter, mens flyene var spekket med ledige seter.

Hadde du tenkt til å reise grønt, og velge tog, fra Kristiansand til Oslo fredag 20. desember?

Da var man man i så fall for seint ute; alle avganger var nemlig utsolgt. Første mulighet er et tog lørdag til 919 kr (søk gjort fredag).

Men det finnes fortsatt alternativer for unnasluntreren. Et kjapt søk på Momondo (fredag formiddag) ga nemlig et SAS-fly til 879 kr, samme ettermiddag. Med andre ord sparer man både penger og kommer fram et helt døgn tidligere ved å fly i knappe 50 minutter, kontra en togreise på over fire og en halv time.

- Vi har ikke flere tog å sette inn, skriver administrerende direktør i Go-Ahead Norge, Cathrine Elgin, til Nettavisen.

Skal du i motsatt retning - fra Oslo til Kristiansand - med tog lørdag eller søndag så er det heller ikke billetter tilgjengelig (søk i 14-tiden lørdag).

- Kan ikke endre

Det britisk-eide selskapet, som har signert en åtteårig avtale med Jernbanedirektoratet, mener de er forpliktet til å følge dagens ruteplan (R19) det første operasjonsåret.

- Først fra 2020 har vi mulighet til å komme med endringer. Ruteplanprosessen ledes av Bane NOR, og til den skal vi komme med forslag til endringer og forbedringer. Vi har heller ikke flere tog enn det vi har blitt tildelt i trafikkpakken. Ellers skulle vi med glede tilbudt enda bedre kapasitet, forteller Elgin videre.

IKKE MULIG: Administrerende direktør i Go-Ahead Cathrine Elgin, her med samferdselsminister Jon Georg Dale, mener de ikke kan gjøre noe med juletrafikken. Foto: Jan Kåre Ness (NTB scanpix)

Go-Ahead tok som kjent over Sørlandsbanen etter Vy søndag 15. desember.

Men på spørsmål om hvorfor ikke det første tilgjengelige toget til Kristiansand, på lørdagen, er billigere enn fly samme strekning, mener Go-Ahead-toppen at folk må kunne skylde seg selv.

- Akkurat som Vy har også vi et begrenset antall billigbilletter. Når prisen blir høyere er det på grunn av større etterspørsel. Er man tidlig ute er det penger å spare på å bestille billetter i god tid - akkurat slik det er når man bestiller flybilletter. Er man i siste liten vil man kunne oppleve noe høyere priser, eksempelvis for de som er sent ute med å bestille reiser i julen, sier Elgin.

Hun er glad for at mange velger miljøvennlig transport på «Sørbanen» og legger til at med Go-Ahead er laveste pris fra Oslo til Kristiansand 249 kr.

SOLGT: Fredag var samtlige togreiser fra Oslo til Kristiansand utsolgt. Foto: Skjermdump / Vy

BILLIGERE: Samtidig kunne Momondo vise til flybillett samme strekning fredag, med en billigere pris enn det første ledige toget på lørdag. Foto: Skjermdump / Momondo

- Må lære seg

I Vy har man tatt forholdsregler for det selskapet selv hevder er årets travleste dag. I tillegg til at mange skal hjem til jul, går også pendlertrafikken for full produksjon.

- Vi har satt inn større kapasitet i form av flere seter på både buss og tog. Til sammen har vi fått over 26.800 ekstra togseter og 5.600 busseter, forteller kommunikasjonssjef i Vy, Åge-Christoffer Lundeby.

Han har forståelse for at Go-Ahead ikke kan svare på alle etterspørslene etter kun én uke.

- Men samtidig må de lære seg det norske markedet å kjenne, sier han.

Elgin sier de skal ta opp hansken i månedene framover og gjøre det best mulig for folk å velge tog som et grønnere alternativ til reise.

- Vi ønsker å gjøre det attraktivt å velge tog! Dette vil vi komme nærmere tilbake til når vi er blitt bedre kjent med markedet. Men umiddelbart vil vi tilby en meny i kafeen for enhver smak – både tradisjonell mat og nye smaker. Vi har valgt smaker som reflekterer preferansene i det norske markedet og som frister når du er på farten, forteller hun.