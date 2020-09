Sørlending funnet i gruve døde trolig av drukning

Savnede Ørjan Solum (25) ble funnet død i de gamle gruvene ved Steinsås i sentrum av Arendal tirsdag 19. mai etter å ha vært savnet i omtrent to måneder. Her et bilde tatt i forbindelse med søket i gruvene. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)