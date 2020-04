Sosial distansering bør vike plass for inkludering

Dette er å skape ensomhet og en tilstand hvor du opplever å stå alene, selv om du er omgitt av andre mennesker rundt deg, skriver psykolog Thomas Berntsen.

Av Thomas Berntsen, psykolog ved Signo skole- og kompetansesenter

Sosial distansering kan lett medføre en viss ensomhet for mange.

Sosial distansering er i praksis å separeres fra andre individer i et miljø til tross for at du er tilstede i miljøet. Dette er å skape ensomhet og en tilstand hvor du opplever å stå alene, selv om du er omgitt av andre mennesker rundt deg. Dette er ikke et ukjent fenomen, men nå er det et fenomen som kan ramme alle som følge av at hverdagen vår er påvirket av korona-utbruddet.

Hele landet lider

Plutselig «lider» hele landet under en påkjenning av at deres hverdag har blitt endret, og det er blitt satt begrensninger på de sosiale aspektene av hvordan livet leves. Media, inkludert sosiale medier, strømmer med historier om hvordan nordmenn har fått sin hverdag og livskvalitet forandret og «lider» under mangelen på den sosiale kontakten de er vant med under normale forhold.

Men, dette burde heller være tiden til å reflektere over hvordan noen grupper i samfunnet har det, hver dag, og hvordan en slik tilværelse påvirker dem.

Jeg viser til tanken om inkluderende fellesskap. Jeg viser til noen av de gruppene i samfunnet som står svakest. Jeg viser til dem med sammensatte vansker og varige behov, og samfunnets innsats i å inkludere disse menneskene i vårt samfunn. Jeg viser til deres livskvalitet.

Inkludering i praksis

Til daglig jobber jeg ved Signo skole- og kompetansesenter, hvor nettopp inkludering i praksis er i fokus, og hvor vi jobber med noen av disse menneskene som lever med trusselen av sosial distansering i sin hverdag.

Signo kompetansesenter, for dere som ikke er kjent med oss, tilbyr landsdekkende tjenester rettet mot elever som har hørselshemming i kombinasjon med ulike andre funksjonsnedsettelser eller personer med døvblindhet.

Signo grunn- og videregående skole er en friskole for elever med en hørselsnedsettelse i kombinasjon med andre funksjonsnedsettelser eller døvblindhet. Signo skole- og kompetansesenter fungerer dermed i det spissede området av å yte tilbud til personer med behov for særskilt tilrettelegging og som ofte krever langvarige og koordinerte tjenester.

Dette er forresten også de samme personene som daglig kan stå i fare for å bli ofre for sosial distansering - ikke bare under et smitteutbrudd som vi opplever i disse tider - men hver dag også under normale forhold.

Krysser gaten

Når 21-årige «Nils», som er døvblind fra fødsel og har noe forsinket kognitiv utvikling som følge, kommer haltende nedover fortauet og sier «hei» til alle han passerer, velger mange å krysse gaten til den andre siden for å unngå ham og unngå å måtte si hei.

Nils ser litt rar ut også, tenker mange. Sosial distansering i praksis.

Når 13-årige «Geir», som har autisme og er tegnspråklig, står midt i skolegården og verken forstår de underliggende sosiale kodene som foregår i skolegården eller får med seg det som blir sagt rundt ham, velger de andre elevene å trekke seg unna ham og ikke la ham ta del i samtalene.

Geir stirrer så rart på oss, tenker noen. Sosial distansering i praksis.

Og, når du i disse dager går en tur gjennom parken eller på skogstien, og støter på et annet menneske som gjør det samme, smiler du lett til den andre personen som responderer ved å gå utenfor stien og i en stor halvsirkel utenom deg for å unngå nærkontakt, blir du stående der alene med en følelse av ensomhet og tomhet.

Da føler du på konsekvensen av sosial distansering. Skjer dette flere ganger over tid, påvirker det livskvaliteten din.

Alle har behov for å bli inkludert

Sosial distansering kommer ofte i noe kontrast til inkludering.

Alle mennesker har et behov for, og en rett til, miljøer hvor de føler tilhørighet til og hvor de føler seg inkludert.

Sosial inkludering er deltakelse i et fellesskap hvor personen blir regnet som et naturlig medlem av fellesskapet. Psykisk inkludering er når personen selv opplever seg selv som del av et sosialt fellesskap. Sosial distansering kan frarøve oss begge deler eller bare en av dem.

Du, mens du står der alene på skogstien, er fortsatt del av det større fellesskapet av mennesker som går tur i skogen. Og du er dermed på mange måter sosialt inkludert. Men fordi opplevelsen din er noe annet, er du ikke lenger psykisk inkludert.

Vår erfaring ved Signo skole- og kompetansesenter gjennom vårt arbeid er at realiteten for mange mennesker i vår målgruppe, er at behovet for inkludering ofte ikke blir møtt, verken på sosial inkludering eller psykisk inkludering.

Hverdagen for mange

For mange mennesker er en praksis av sosial distansering en del av deres hverdag. Ikke av eget valg, men som ofre for samme sosiale distansering som nettopp du utsettes for i disse dager. For disse menneskene, er opplevelsen av inkludering en helt annen enn den du har, og deres livskvalitet blir også en helt annen.

Så mens du står der, alene, i skogen med en viss ensomhetsfølelse fordi du i noen uker må leve med en praksis av sosial distansering rundt deg, skal du kanskje også ofre en tanke til dem som lever med denne utfordringen hver dag selv under normale forhold.

Kanskje denne ensomheten og alene-følelsen du opplever akkurat nå, er en virkelig ugrei følelse som ingen burde gå å føle på? Og, kanskje dette er det rette øyeblikket for oss, som samfunn, å ta den avgjørelsen at akkurat nå er tiden for å skape et mer inkluderende samfunn?

Jeg håper at vi som samfunn kan samle oss rundt tanken om inkludering av alle. Jeg håper at denne perioden vi nå står i, er en tankevekker for mange, som vil motivere til innsats for et inkluderende fellesskap.

Jeg håper at sosial distansering vil vike plass for inkludering.