Sosial nedstenging i hele Norge

– Jeg ber nå om at alle blir med på et krafttak for å unngå en ny smittebølge, sier Erna Solberg.

Statsminister Erna Solberg (H) ber folk unngå private besøk i to uker. Skjenking av alkohol blir forbudt. Se Erna Solbergs melding til Norges befolkning øverst i saken. Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) kaller det en «sosial nyttårspause». Regjeringen anbefaler nå alle nordmenn om å unngå å ha gjester i hjemmet og vente 14 dager med private besøk. I tillegg innføres et forbud mot private sammenkomster på mer enn fem personer utenfor eget hjem. Aleneboende kan ha besøk av og gå på besøk til maksimalt to faste venner. – Unntak for nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort, skriver regjeringen i en pressemelding. Det innføres også et nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer. Regjeringen ber også om: Hjemmekontor for alle som har mulighet til dette

At alle kjøpesentre og butikker innfører antallsbegrensninger og adgangskontroll

At alle unngår unødvendige reiser både innenlands og utenlands

Utsettelse av en rekke organiserte innendørsarrangementer Ber om rødt nivå i skolene Regjeringen ber landets ungdomsskoler og videregående skoler følge rødt tiltaksnivå i smittevernveilederen de neste to ukene. – Bruk av rødt nivå i skolene i områder med høyt smittenivå har vist seg å fungere godt for å begrense smitte, og smittetallene gikk kraftig ned for 13- til 19-åringer i ukene etter at rødt nivå ble innført i deler av landet, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) i en pressemelding. Regjeringen ber også kommuner med høyt smittepress vurdere om de skal gå over til rødt nivå også i barnehager og barneskoler. Tiltaket gjelder i første omgang til 18. januar.