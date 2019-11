Sosialkomiteens leder mener Nav-ledelsen må gå av

Skremmende, sier sosialkomiteens leder Erlend Wiborg (Frp) om Navs håndtering av trygdeskandalen. Han mener etatens ledelse må gå av.

Nav burde reagert tidligere og har vært for passive, ifølge Wiborg.

– Mest graverende syns jeg det er at når Nav, når de blir gjort kjent med sakens alvor, ikke ser at her må vi gå tilbake å finne ut hvem som er utsatt for urett. Det syns jeg er skremmende, sier han til NTB.

Han viser til brevet Nav sendte til departementet der etaten ga uttrykk for at det ville være for tidkrevende å gå tilbake og finne ut hvem som er rammet av Nav-skandalen. Det gjør at han mener ledelsen må gå av.

– Det viser at de ikke nødvendigvis er de rette til å være de som skal lede Nav gjennom den oppryddingen som skal være, sier Wiborg.

