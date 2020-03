Søta bror åpner kranene: «Kjære, vakre Sverige. Hva driver dere med?»

I Oslo har byrådsleder Raymond Johansen nedlagt forbud mot å skjenke alkohol. I Stockholm derimot - der skal uteserveringene åpne tidligere enn vanlig for å støtte næringslivet.

Vanligvis er det 1. april som er åpningsdatoen for uteserveringene i Sveriges hovedstad. Men i år skal de få skjenke alkohol på gatene tidligere, skriver Expressen, som også har med begrunnelsen fra myndighetene:

«Smittespredningen av Corona har ført til at færre personer spiser og drikker ute. Det medfører at kafeer, barer og restauranter får det vanskeligere økonomisk. Derfor har Stockholm by besluttet å støtte næringen ved å la uteserveringene åpne tidligere enn vanlig.»

Uteløyvene gjelder også alkohol, noe som vel kan sies å stå i ganske sterk kontrast til Oslos skjenkeforbud som ble innført før helga, der nettopp målsettingen er at færre personer skal spise og drikke ute.

Det står også i ganske sterk motsetning til reaksjonene på ansamlingen av folk på Egon i Bergen i helga.

Her var det mange som så rødt da de observerte folk som satt tett i tett og koste seg med utepilsen i sola. Glemt var tydeligvis både hansker og dråpesmittefare og anbefalt avstand på halvannen meter.

I forrige uke skrev jeg om det som kan bli en makaber landskamp mellom Norge og Sverige. Siden den gang har også svenskene strammet inn bittelitt, ved å stenge skolene fra videregående og oppover. Men ikke barne- og ungdomsskolene, angivelig fordi de har en mer «vitenskapelig tilnærming» til spørsmålet.

I tillegg melder svenske aviser i dag om fortsatt trengsel på busser og annen kollektivtransport, fordi selskapene har redusert antall ruter drastisk på grunn av passasjernedgang og personalmangel.

«Ska vi alla smittas?» spør Expressen tirsdag morgen, og viser bilde av en smekkfull morgen buss på vei til Stockholm sentrum.

Og det er ikke bare svenske medier som lurer på hva som skjer i nabolandet vårt. Situasjonsbeskrivelsen har allerede gitt gjenklang over Atlanterhavet, der TV 2-korrespondent Fredrik Græsvik responderte slik på Twitter i morgentimene i dag:

«Men kjære Sverige! Kjære, vakre Sverige. Malin, Nobel, ABBA, Tjorven, Olof Palme, Emil, Lisbeth Salander,Strindberg, Thåstrøm, Oscar den andre og Fredrik Skavlan! Hva driver dere med?»

Ja, det kan vi jammen lure på.

Det er fremdeles tydelig at Sverige og Norge har valgt tildels svært ulik tilnærming til korona-viruset. Mens vi - sammen med Danmark og Finland og mesteparten av Europa forsøker å lukke ned som best vi kan, har Sverige valgt en annen vei.

For oss lekfolk er det selvsagt vanskelig å avgjøre hvem som har rett. Jeg avslutter derfor med å gjenta meg selv fra forrige uke:

a) Enten har svenskene rett: Når det hele er over, er omtrent like mange blitt syke i begge land, og omtrent like mange har dødd. Forskjellen er at norsk næringsliv kan ligge i ruiner.

b) Eller så har vi nordmenn rett: Når det hele er over, viser det seg at våre tiltak reddet tusenvis av norske menneskeliv. Mens i Sverige (og Storbritannia) kan pandemien ha ført til de reneste katastrofetall.

Dette er en landskamp som vanskelig kan ende uavgjort, og som vi gjerne skulle vært foruten.