Sotra-drapene: Sønn drepte foreldrene med kniv

Obduksjonsrapport slår fast at begge de drepte døde som følge av skader etter flere knivstikk.

(Bergensavisen:) Ekteparet Siri Helen Johannessen (66) og Per Arne Ormehaug (67) ble funnet drept på Koltveit på Sotra i Hordaland natt til 27. juni.

Parets 40 år gamle sønn er siktet for drapet, og ble varetektsfengslet for fire uker. Politiet ønsker ikke å gå inn på hva som kom frem i hans forklaring.

Politiet har mottatt en foreløpig obduksjonsrapporter fra Gades.

De foreløpige rapportene viser at begge de drepte døde som følge av skader og forblødning etter flere knivstikk. Rapportene gir ikke noe nøyaktig dødstidspunkt.

Som en del av den kriminaltekniske gjennomgangen i og rundt boligen har politiet sikret flere kniver og mener å ha kontroll på det som er brukt som drapsvåpen.

Politiet ble varslet om drapene i 17-tiden torsdag, flere timer etter at drapene skal ha funnet sted.

Det opplyser Vest politidistrikt i en pressemelding fredag.

Innrømmet drap

Politiet har laget en tidslinje for saken:

Klokken 1710 blir politiet varslet av AMK. De har fått en bekymringsmelding om siktede og ønsker at politiet blir med ut på oppdraget. Det er pårørende til siktede som ringer AMK. Ambulanse og politi rykker ut til Kolltveit.

Klokken 1749 melder ambulansen at de er i kontakt med pasienten (senere siktede)

Klokken 1805 melder patruljen til operasjonssentralen at de er på et drapsåsted, to personer er funnet død.

Siktede ble pågrepet etter å ha forklart at han hadde tatt livet av sine foreldre.

Politiet setter så fortløpende i gang varsling av kriminalteknikere, som rykker ut, og videre varsling for igangsetting av drapsetterforskning.

Funnet i garasjen

De avdøde ble begge funnet i garasjen, opplyser politiet. Døren til garasjen var lukket da ambulanse og politi kom til stedet.

Politiets undersøkelser viser at de to ble drept utenfor huset, og så plassert i garasjen av siktede.

Politiets undersøkelser så langt samsvarer godt med siktedes egen forklaring av hendelsene.

Sønnen skal ha spylt oppkjørselen foran huset, slik at det ikke var noen åpenbare spor etter drap da ambulanse og politi kom til stedet, står det i pressemeldingen.

Naboer har fortalt at de hørte skrik eller rop den natten, men at de ikke skjønte at noe forferdelig var i ferd med å skje.

Avhørt to ganger

40-åringen er formelt avhørt to ganger. Første gang samme kveld som han ble pågrepet, og igjen torsdag ettermiddag denne uken. Han har begge gangene vært bistått av sin forsvarer, Fredrik Verling.

Ifølge politiet forklarer han seg greit om konkrete hendelser natt til torsdag 27. juni og frem til han ble pågrepet av politiet. Han samarbeider og er villig til å svare på spørsmål.

Politiet vil ikke si noe om konkret innhold i siktedes forklaring. Han har ikke tatt stilling til om han erkjenner straffskyld.

På Sandviken

Den drapssiktede sønnen har siden pågripelsen vært innlagt på Sandviken sykehus, og politiet innhenter alle opplysninger som kan kaste lys over hans helsesituasjon.

Han har gjennomgått en primærpsykiatrisk undersøkelse. Resultatet av denne medfører at politiet har fått oppnevnt to sakkyndige som skal gjøre en rettspsykiatrisk undersøkelse av siktede.

Politiet kan på nåværende tidspunkt ikke kommentere innholdet av disse undersøkelsene.