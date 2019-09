Søviknes: - Jeg tror folk er drittlei av at rikspolitikerne tar fokuset i valgkampen

Terje Søviknes (Frp) hadde selv sjefen på besøk i valgkampen, men vil heller ha besøk etter valget. Om han da får beholde ordførerkjedet.

Frp-nestleder Terje Søviknes, som onsdag er gjesteredaktør i Nettavisen, kjemper for sin sjette periode som ordfører, nå i den snart sammenslåtte vestlandskommunen Bjørnafjorden.

Men den tidligere statsråden er ikke fornøyd med at toppolitikerne tar så mye fokus i valgkampen.

- Det er jo en kommune- og fylkesvalgkamp, og det er jo de lokale kandidatene som stiller til valg. Det er verken Erna, Siv eller Jonas som skal velges nå, påpeker Søviknes overfor Nettavisen.

I dette intervjuet kan du lese hva Søviknes mener om Frps krisemålinger, kampen om makta i egen kommune og om et mulig regjeringscomeback.

- Tror folk er drittlei

Søviknes tror velgerne også er «drittlei» av at rikspolitikerne dominerer helt.

- Jeg tror velgerne der ute er litt drittlei, og ikke minst lokalavisjournalister og redaktører vet jeg er drittlei av å få forespørsler fra partiene om å stille opp når det kommer stortingspolitikere, regjeringsmedlemmer og partiledere rundt omkring i kommune-Norge, sier han.

Han mener mediene også burde vært flinkere til å løfte fram de lokale sakene.

- Dette er jo grunnmuren i demokratiet vårt som nå står til valg, og da er det jo veldig ofte sånn at selv lokale valgkamper blir dominert av rikspolitikerne. Det bidrar riksmedia til også, ved å slippe til alle rikspolitikerne i debatter på tv. Det er fordi de er kjente fjes, men en skulle vært flinkere til å løfte fram det lokale perspektivet også fra media sin side, sier Søviknes.

HELLER ETTER: - Det er alltid kjekt å få besøk, men det er jo kjekkere å få besøk utenom valgkampen. Hvis rikspolitikerne viser at de da bryr seg om kommunene, sier Søviknes, onsdagens gjesteredaktør i Nettavisen. Foto: Magnus Blaker (Nettavisen)

- Er du også lei av at rikspolitikere kommer på besøk til din kommune?

- Det er alltid kjekt å få besøk, men det er jo kjekkere å få besøk utenom valgkampen. Hvis rikspolitikerne viser at de da bryr seg om kommunene, sier han.

- Jonas stjal showet

Selv fikk Søviknes besøk av sin egen partileder, Siv Jensen, da Fremskrittspartiet åpnet årets valgkamp i nettopp Os i august.

- Så sånn sett er jo ikke vi noe bedre enn andre, vedgår ordføreren.

- Mener du at Jensen burde holdt seg borte?

- Nei, partiet må jo ha valgkampåpning et sted, og hun må jo reise land og strand rundt. Det er slik dette gamet fungerer, men jeg tror mange innbyggere som nå skal gå til stemmeurnene er litt drittlei rikspolitikere som er i mediebildet, når det tross alt er de lokale kandidatene og sakene som er viktig, sier han.

Han viser også til at Ap-leder Jonas Gahr Støre besøkte i Os denne uka.

- Det er jo den lokale ordførerkandidaten til Arbeiderpartiet som er den interessante, men da stjeler jo Støre hele showet, sier Søviknes.

PÅ BESØK: Frps partileder Siv Jensen under Fremskrittspartiets offisielle valgkampåpning på torget i Osøyro i august. Foto: Marit Hommedal (NTB scanpix)

- Det har overskygget

Den tidligere olje- og energiministeren mener en løsning på rikspolitikernes dominans kunne vært å avholde lokal- og stortingsvalget samtidig.

- Da hadde den rikspolitiske debatten dreid seg om rikspolitikk, og så ville det vært en underskog av debatter og fokus lokalt. Da tror jeg ikke rikspolitikerne hadde blandet seg så mye bort i kommunevalget, sier han.

- Men regjeringen, som Frp er den del av, har jo selv sørget for at bompengestriden har tatt alt fokus i årets valgkamp?

- Ja, det har overskygget. Du får det rikspolitiske aspektet ved det. Samtidig har det gitt en god anledning til å følge opp nå etter at forliket i regjeringen forelå, man har sett at det har vært diskutert livlig i de store byene, sier Søviknes.

- Vi har for lave tall

Og selv om Frp-leder Siv Jensen har reist land og strand i valgkampen, har det heller ikke gitt positive utslag på alle meningsmålingene.

På tirsdagens TV2-gallup, utført av Kantar, går Frp tilbake ett prosentpoeng til 6,3 prosent, som er 3,2 prosentpoeng lavere enn kommunevalgresultatet i 2015.

- Vi ser at det er store forskjeller mellom kommunene og mellom fylker, og det skal det jo være ved et kommunevalg. For nettopp tilbake til hovedpoenget mitt, det er de lokale kandidatene og sakene som til slutt avgjør om du får velgernes tilslutning eller ei, sier Frp-nestlederen, og samtidig vedgår:

- Men det er klart vi har for lave tall på disse målingene når du løfter det opp på landsbasis. Så vi kommer til å jobbe knallhardt de siste dagene for å løfte oss og gjøre et bedre valg enn målingen viser, sier han.

Fikk 39,5 prosent

Selv har han også mye å leve opp til når velgerne hans skal gå til valgurnene. For fem år siden fikk han og Frp i Os nemlig en oppslutning på hele 39,5 prosent, og kommunen hans har siden blitt brukt som partiets utstillingsvindu.

Målingene som er gjort lokalt viser også en nedgang for partiet lokalt. På en måling utført for Bergens Tidende i slutten av august, fikk Frp i nye Bjørnafjorden kommune, som vil bestå av Os og Fusa kommuner fra nyttår, en oppslutning på 31,8 prosent.

Partiet må ifølge målingen ha støtte fra flere partier enn Høyre for å få flertall, noe det kan bli vanskelig å få. I en måling utført for Bergensavisen, fikk partiet også en oppslutning på 27,3 prosent, og ett parti som fosser fram, er Miljøpartiet de Grønne.

KJEMPER: Søvikens sier han ikke er lei selv etter å ha vært ordfører i 20 år. Han kjemper nå for å beholde ordførerkjedet, og håper han får være med på prosessen når Os nå skal slå seg sammen med Fusa kommune. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

- Hvorfor tror du dere ligger lavere nå enn for fire år siden?

- Nå blir jo målingene tatt opp i Os og Fusa, som utgjør den nye Bjørnafjorden kommune som det nå er valg i. I Fusa-delen av denne kommunen har Arbeiderpartiet og Senterpartiet tradisjonelt stått sterkt. Så det påvirker nok totalresultatet noe. Og så var valgresultatet til Os Frp ekstremt bra sist. Vi gikk jo fram den gangen to prosentpoeng, selv om Frp på landsbasis gjorde et dårlig kommunevalg, sier Søviknes.

- Kvitte seg med meg

Frp-nestlederen forteller at det nå pågår en intens kamp om ordførerstolen hans.

- Det viktigste for opposisjonspartiene er blitt at de vil kvitte seg med Frp og undertegnede som ordfører, og det overskygger alle de politiske sakene, sier Søviknes.

Han mener mange velgere nå lurer på hva alternativet er.

- Skal fem-seks, eller sju partier samarbeide i en slags regnbueallianse, med egentlig bare en felles målsetting om å bli kvitt Terje Søviknes? Hva slags politikk får man da de neste fire årene? Blir det fortsatt en ja-holdning i byggesakssaker, og hvordan vil økonomien styres? undres han.

- Hva er suksessoppskriften din, siden dere er blitt Frps utstillingsvindu?

- I forhold til et valg så handler dette veldig mye om å levere resultater fortløpende. Vi har jo tross alt blitt gjenvalgt fire ganger. Vi ble egentlig valget i 1999 ved å si nei til eiendomsskatt, og så har vi levert fortløpende hver fireårsperiode, sier Søviknes, og fortsetter:

- Noe av nøkkelen til suksess er at vi hvert valg har løftet fram 5-6 helt konkrete lokale saker, og så levere. Politikere som faktisk gjør det de sier til velgerne.

- Det er nerden i meg

- Du er ikke lei av å være ordfører etter over 20 år, bare med en liten pause som statsråd?

- Jeg er jo såpass gira på denne jobben at jeg fant ut at jeg skulle slutte som olje- og energiminister, og dra hjem igjen til ungene og gjøre det i tide til å være med å slåss om også å bli ordfører i den nye Bjørnafjorden kommune, sier han til Nettavisen.

Søviknes ga seg som statsråd for ett år siden.

- Det er nerden i meg som kommer fram. Ledelse og organisering har alltid fascinert meg, så å skru sammen to store organisasjoner, i Fusa og Os kommune, og å få dette til å fungere, det er er en spennende ledelsesutfordring, sier Søviknes, som også stiller til valg som fylkesordfører i nye Vestland fylke.

- Så det blir ingen comeback i regjeringen med det første?

- Nei, det har jeg ingen planer om. Det er det også andre som sitter og bestemmer, sier han, og ler.