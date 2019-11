Sp frykter trygdeskandalen skal gjøre Norge tannløse i møte med EØS

Senterpartiets Geir Pollestad mener personene som er dømt i Nav-skandalen, ikke er «moralsk uskyldige». Han tror saken skrumper Norges handlingsrom i EØS-saker.

Minst 48 personer er uskyldig dømt for trygdesvindel, og 36 av dem til fengselsstraff. Tall fra Nav viser at om lag 2.400 personer har fått uriktige tilbakebetalingskrav mot seg i saken som handler om feil bruk av EØS-regelverket.

Tirsdag må arbeidsminister Anniken Hauglie (H) redegjøre for saken i Stortinget, og hun kan bli møtt med mistillit fra opposisjonen. Både Rødt og SV vurderer det.

Les også: Sp-topp: - Nav må være strenge, hvis ikke - må ytelsene bli langt lavere

Pollestad i Sp mener saken handler om mer enn trygd og ytelser. Nav-saken kan også gjøre det vanskeligere å utfordre EØS på andre områder, mener lederen av næringskomiteen på Stortinget.

– Denne saken kan kanskje gjøre at enkelte blir mer tilbakeholdne med å utfordre det norske handlingsrommet. Det kan gjelde embetsverket i departementene, men også politisk kan det bli mer krevende, sier Pollestad til Nationen.

Les også: ESA krever svar om Nav-skandalen

Han legger til at saken viser at Norge har vært for redde for å havne i EFTA-domstolen.

– Hvis man på et tidlig tidspunkt hadde kjørt denne saken i EFTA, ville vi fått en varig og permanent avklaring, sier Pollestad.

I et innlegg på sin Facebook-side skriver Pollestad at saken etter hans syn har blitt dekket på en ensrettet måte. De dømte i Nav-saken har dessuten et ansvar selv, påpeker Sp-politikeren.

Les også: Støre om Nav-skandalen: - Hvis Ap har gjort feil, må vi ta ansvar

– Jeg legger til grunn at Nav har informert om regelverket til de som mottok ytelsene. Og da om regelverket slik som Nav har ment at det skal forstås. Da har altså de som har mottatt ytelsene brutt det vilkåret Nav har stilt. Nav har riktignok ikke hatt lov å stille vilkåret, men det er ikke grunn til å tro at trygdemottakerne har vært klar over, skriver Pollestad.

Les også: Nav-rundskriv tydelig om EØS-reglene