Sp kan få flest ordførere

Senterpartiet kan ende opp med rundt 150 ordførere landet over og kan dermed passere Arbeiderpartiet som det største ordførerpartiet.

Det viser beregninger som valgforsker Jonas Stein ved Universitetet i Tromsø har gjort for NTB.

– 147 ordførere pluss minus 10 er det mest sannsynlige tallet, sier Stein.

– Historisk

Senterpartiet har i dag 105 ordførere. Men trass i at det er blitt 72 færre kommuner og dermed ordførerkjeder å fordele, kan Senterpartiet øke sin andel med nesten 50 prosent.

– Det er jo et historisk godt resultat. Ordførerkabalen kommer til å bli den store spenningen nå, sier Stein, som tar forbehold om at kan finnes lokale variasjoner som beregningsmodellen hans ikke tar høyde for.

Sp stilte med liste i 343 av 356 kommuner. Ifølge Steins beregninger får 27 av dem helt sikkert en Senterparti-ordfører. I tillegg kommer 48 kommuner med svært høy sannsynlighet og 63 kommuner med høy sannsynlighet for en firkløvergrønn ordfører.

Dermed er det hårfin kniving mellom Sp og Ap om å bli landets største ordførerparti.

Fakta Fakta om Sp og ordførere ↓ Så stor er sannsynligheten for en ordfører fra Senterpartiet: * Sikre (100 prosent): 27 kommuner * Svært høy sannsynlighet (86 prosent): 48 kommuner * Høy sannsynlighet (63 prosent): 63 kommuner * Medium sannsynlighet (36 prosent): 86 kommuner * Lite sannsynlig eller usannsynlig: 120 kommuner (NTB)

– Stor forskjell

– Ordføreren er jo en svært viktig posisjon. Mange steder har ordføreren en dagsordenfunksjon. Ofte er han eller hun den eneste heltidspolitikeren, og posisjonen gir mye ressurser til å drive politisk arbeid, påpeker Stein.

Sp endte opp med et valgresultat på 14,4 prosent, mens Ap fortsatt er landets største parti med 24,8 prosent.

– Dette viser hvordan et parti kan få betydelig flere ordførere enn det resultatet skulle tilsi. Det forteller oss at det er veldig stor forskjell på kommunene, og at det står få velgere bak hver Sp-ordfører, sier Stein.

Blant Sps helt sikre kommuner er Tydal, Høylandet og Overhalla, Verdal og Grong i Trøndelag, Bardu i Troms, Sauda i Rogaland og Rollag, Aremark og Sigdal i Viken.