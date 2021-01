Sp lover norsk vaksineproduksjon

Senterpartiet lover vaksineproduksjon i Norge dersom de kommer til makten etter valget. Tidligere har Arbeiderpartiet og SV fremmet lignende forslag.

Dermed vil alle de rødgrønne partiene starte produksjon av vaksiner i Norge dersom de vinner valget.

– Norge er altfor sårbart når vi ikke har en egen kapasitet for vaksineproduksjon. Så dette vil sikre tryggheten din og min, ved at man i kommende, store pandemier skal ha en nasjonal evne til å produsere vaksiner fort og raskt til egen befolkning, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til NRK.

I første omgang ser han for seg å etablere en norsk vaksineproduksjon, men han åpner også døren for et samarbeid med de andre skandinaviske landene.

Slagsvold Vedum vil at private skal stå for etablering og drift av et slikt anlegg, og at man kan eksportere vaksiner når man har dekket nasjonale behov.

– Statens bidrag vil være å gi trygghet for kjøp og en beredskapsavtale, slik som vi hadde tidligere, sier han.

Arbeiderpartiet la fram et forslag i april om å få i gang en norsk vaksineproduksjon, som Senterpartiet og SV stemte for, men som regjeringspartiene og Frp stemte ned.

– Norge har både kompetansen og industrimiljøer som kan realisere det her. Vi kommer til å prioritere penger til dette. Vinner vi valget til høsten, så har vi et rødgrønt flertall med oss, som ønsker å gå videre med disse planene, sier Ingvild Kjerkol, som er helsepolitisk talsperson for Ap.

