Sp-nestleder om asylforliket: – Ingen skam å snu

Sp-nestleder Anne Beathe Tvinnereim vil trosse asylforliket, gjeninnføre rimelighetsvilkåret og finne en løsning for å hjelpe «oktoberbarna».

Senterpartiet meldte onsdag at de ikke vil stemme for hasteforslaget fra SV om midlertidig stans i asylreturer til Afghanistan, men heller ta stilling til spørsmålet gjennom en grundig komitébehandling.

Tvinnereim sier til Klassekampen at det er «delte meninger i Sp om hva som er riktig». Hun mener Norge må gjeninnføre rimelighetskravet som Stortinget – med Sps støtte – fjernet i asylforliket i 2016.

– Det er ingen skam å snu, sier hun.

Vil finne en løsning

Tvinnereim sier det samme som Ap, at fjerningen av rimelighetsvilkåret førte til at terskelen for retur for mindreårige med midlertidig opphold er blitt mye lavere. Hun ønsker i tillegg å finne en løsning for «oktoberbarna», de enslige mindreårige asylsøkerne som nå fyller 18 år og skal sendes tilbake til Afghanistan.

– Det haster for de barna det gjelder. Og jeg og mange med meg mener at vi må klare å finne avgrenset løsninger, uten at vi omkalfatrer alle prinsipper, sier nestlederen. Hun får støtte av AUF-leder Mani Hussaini.

– Det er ingen skam å snu og gjeninnføre rimelighetsvilkåret. Alle andre europeisk land opererer med rimelighetsvilkår. Det er ingen grunn til å være bekymret for signaleffekten. Vi vil ikke bli mer liberale enn andre europeiske land. Vi vil bli mindre urettferdige, sier han.

Uenigheter i Ap

Ifølge kilder Dagbladet har snakket med, foregår det en større diskusjon innad i Ap om hvilken linje de skal legge seg på i asylpolitikken. Partiet valgte som Sp onsdag å ikke støtte SVs hasteforslag.

– Det er ganske stor enighet om at SVs forslag om returstans til ett enkelt land ikke er en god løsning, men hvor veien går derfra, er det stor uenighet om. Diskusjonen dreier seg om det er greit å sitte og se på at disse menneskene skyfles ut av landet i mellomtiden. Der går skillelinjen, sier en av stortingsrepresentantene til Dagbladet, som ønsker å være anonym.

– Det er ubehagelig å bli satt i bås med Frp, fortsetter kilden.

Ifølge kildene jobbes det på spreng med et nytt asylforslag som kan bli fremmet i Stortinget allerede tirsdag.

