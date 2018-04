Sp-politiker krever at den som trakasserte Navarsete står fram 

Stortingspolitiker Kjersti Toppe (Sp) krever at personen som sendte den grove meldingen til Liv Signe Navarsete står fram.

Toppe understreker overfor NRK at også de andre som var på hytteturen da meldingen ble sendt har et ansvar.

«Vi har lyst på fitta di», het det i meldingen som en lørdagsnatt i februar 2016 tikket inn på Navarsetes Messenger-konto.

– Dette er en ganske fryktelig sak for Liv Signe og partiet. Det er uakseptabelt at slikt skjer på toppen av norsk politikk, sier Toppe.

Meldingen var sendt fra Messenger-kontoen til tidligere statssekretær for Senterpartiet, Morten Søberg, som var på hyttetur i Åre i Sverige med flere profilerte partikolleger, blant dem Sp-nestleder Ola Borten Moe, Stjørdal-ordfører Ivar Vigdenes og Steinkjer-ordfører Bjørn Arild Gram.

– Det verste med denne saken er at ingen tar ansvar og at han som eier telefonen meldingen ble sendt fra sitter med svarteper. Det er ille. Man bør være såpass real at man står fram og beklager når man har gjort noe sånt, sier Navarsete til statskanalen.

Hun forventer at generalsekretæren i partiet, Knut M. Olsen, gjør det han kan for å finne ut hvem som står bak, og sier hun setter pris på støtten fra Toppe og andre partikollegaer.

Olsen har ikke vært tilgjengelig for kommentar, ifølge NRK.

(©NTB)

Mest sett siste uken