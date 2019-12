Sp-topp harselerer med eventyrlystne mannfolk - får smekk

«Ekspedisjonen skjer ikke i sentrale strok, så dette bør Sp. støtte,» svarer én.

Det norske folk er trolig delt i hvor spennende de synes det er å følge polfarere som frivillig utfordrer isødet, dag etter dag.

Børge Ousland (57) og Mike Horn (54) har vært utendørs i ekstremvær i 86 døgn i sin usedvanlige ferd over Polhavet fra Alaska til Svalbard på ski.

Les også Drama i isødet: Torsdag går de tomme for mat

Mens mange av oss synes det er utrolig fascinerende, synes andre det er helt uinteressant.

En av dem er Senterpartiets parlamentariske leder, Marit Arnstad.

- Må vi høre mer om dette?

På Twitter fyrte Arnstad av følgende melding:

«Må vi høre mer om dette nå? Mannfolk med eventyrlyst ute i isen. Og hvem er det egentlig som betaler for denne redningsaksjonen som åpenbart både VG og NRK er dypt og inderlig opptatt av.»

Og - hun fikk raskt svar:

«A) Det er ingen redningsaksjon, B) Det betales av dem selv. Hva med å sette seg inn i ting man uttaler seg om?»



«Dette betaler hverken du eller jeg for, dette blir dekket ekspedisjonen ifølge Redningssentralen.»



- Skjer ikke i sentrale strok, så dette bør Sp støtte

«Ekspedisjonen skjer ikke i sentrale strok, så dette bør Sp. støtte.»



«Det må du ikke, hvis du ikke vil.»



«Du er en flink dame Marit, hold deg til å snakke om ting du kan noe om.»



«Det kunne vært som dine partifeller-Staten men disse betaler faktisk selv.»



«Ifølge ekspedisjonen: Dem selv. I motsetning til alt Sp - som de krever Staten skal betale...»

- Jeg angrer ikke på tweeten

«Om ikke Nansen og Amundsen - intet Norge.»



«Helt enig. Usigelig kjedelig og idiotisk. Stupid is as stupid does ...»



«Det at du tweeter om det bidrar til mer interesse for det. Hvis dette irriterer deg vil det beste være å overse det hele.»

Nettavisen har vært i kontakt med Arnstad for en kommentar til saken.



- Jeg angrer ikke på tweeten, sier hun - og utdyper:

- Jeg stilte et spørsmål om kostnader, det fikk jeg svar på. Det er greit.

- Gir inntrykk av en krise som ikke fins

Arnstad synes medienes dekning av ferden er overdreven:

- Jeg mener fortsatt at medienes dekning av dette, særlig VG og NRK, er uforholdsmessig og gir inntrykk av en krisesituasjon som ikke fins. Det er mange virkelige krisesituasjoner som kunne fortjent oppmerksomhet, isteden pepres vi med artikler om en situasjon som mest av alt synes å handle om markedsføring av egen eventyrlyst, sier Sps parlamentariske leder til Nettavisen.

Avgjørende planleggingsfase

Fredag formiddag legges det planer for hvordan Børge Ousland og MIke Horn skal møte hjelperne Aleksander Gamme og Bengt Rotmo.

Store råker skaper problemer.

– Vi skal prøve å få en oversikt fra vår side mellom klokka 10 og 11. Og så må de legge en plan, forteller Lars Ebbesen, ekspedisjonens talsmann, til NTB.

Det var torsdag rundt tre kilometer mellom de to gruppene. Da slo Gamme og Rotmo leir ved en stor råk fordi det begynte å bli så uoversiktlig og farlig.

Natt til fredag har Ousland og Horn drevet 26 kilometer - i feil retning.

Oppdateringene fra Ousland og Horn viser at de to er utmattet, har frostskader og har måttet reparere ødelagt utstyr.

Nettavisen har også vært i kontakt med «Team Ousland» for en kommentar til saken.