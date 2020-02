Sp-toppen får så hatten flagrer for å kritisere finurlig mat på stjernerestauranter.

Med brask og bram drysset det Michelin-stjerner over Nordens ypperste restauranter mandag kveld.

Ikke alle er like begeistret. En av dem er leder av Stortingets næringskomité, Geir Pollestad (Sp).

På Facebook skriver han at:

«Dette er en nyhet så stor at NTB mente det var nødvendig å sende hastemelding på ...

En god illustrasjon på sentralmakten/elitens syn på hva som er viktig og snobberiets glansdager. De aller fleste i Norge forbinder Michelin med bildekk og kommer aldri noen gang til å spise en eneste Michelinstjerne.

Så gleder eg meg også over at norske restauranter gjør det bra – men de bommer alle på en ting: Størrelse på porsjonene. Pinsett-mat er ikke helt mi greie.»

NTB: - Egentlig en god Sp-sak

Sjefredaktør i NTB, Mads Yngve Storvik, svarer slik på kritikken under innlegget:

«Hadde vi bare «hastet» på Oslo, skulle jeg gitt deg rett. Her er det nyheter fra Stavanger, Lindesnes, Bergen, Trondheim og Oslo. Egentlig en god SP-sak. Mat, by og bygd!»

Tidligere sjef for Innovasjon Norge, Anita Krohn Traaseth skriver under samme tråden at:

«Pollis da!! Gidd å gled deg litt over dette da 🤓, at vi får et så sterkt landslag og merkevare innenfor mat på dette nivået, det er bare gode nyheter for matnasjonen Norge, for kokkefaget og spesielt landbruket som får vist frem fremragende, norske råvarer og produkter.»

Tina Bru: - Slapp helt av

Olje- og energiminister Tina Bru (H) svarer ham slik:

«Tror vel sånn generelt at terskelen for hva «eliten/sentralmakta» NTB mener er verdig en push-varsel ikke er så høy. Så slapp helt av.»

MDGs Eivind Trædal kaster seg også på:

«Jeg har hverken bil eller fine spisevaner, men du veit at det er bildekkselskapet som gir ut guiden, sant? Senterpartiet burde vel være fan av en guide som er designa for å få folk til å kjøre rundt i landet i bil og nyte lokale matvarer.»



Bollestad: - Slett den tøvete posten

– Geir Pollestad latterliggjør en stor seier for norsk mat. Det er utrolig spesielt og trist, sier landsbruks- og matminister, Olaug Bollestad (KrF) i en epost til NTB.

Bollestad minner Pollestad på at norske bønder og fiskere hver dag går på jobb for å produsere fantastiske råvarer med lite sprøytemidler og at Norge har en kjøttproduksjon som, ifølge henne, har verdens laveste bruk av antibiotika.

– Hvis han liker norsk mat, bør han slette den tøvete posten og i stede hylle de kokkene som bidrar til å løfte matnasjonen Norge sammen med norske bønder, sier statsråden.

Pollestad: - En svak to-er

Dette fikk så mange reaksjoner at Pollestad la ut en ny oppdatering, hvor han fastholder at han foretrekker en to-retters fremfor en 12-retters :

«Eg registrerer at mange har meininger om eit innlegg eg la ut tidlegare om Michelin-stjerner.

Mitt poeng var bare å poengtere at det tok litt av med såkalla «push-varsler» frå NTB. Og at eg skulle ønskt at andre nyheter om mat og matpolitikk fikk en brøkdel av merksemda som Michelin-stjernene til nokre få restauranter får. (Så kan ein nok hevde at det å ha pushvarsel frå NTB på mobilen er vel så elitistisk som å gå på Michelin restaurant.)»

Pollestad erkjenner videre at han ikke lyktes:

«Om eg lykkast med det? Akkurat der må eg vel seie at det vart nokså dårleg måloppnåelse. Ein svak toer til meg for den.»

Venstre: - Ikke troverdig

Det får statssekretær Jan-Christian Kolstø (V) til å reagere slik:

«Ikke troverdig. Tipper PR-folka i Senterpartiet (ja for de har PR-folk i Senterpartiet - dyktige, så dann) har bedt deg korrigere. I så fall har de langt bedre refleks og impulskontroll enn både du og din partileder som likte ditt opprinnelige innlegg.»

Nettavisen har vært i kontakt med Pollestad for en kommentar til saken.