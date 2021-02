Sp-toppen advarer: - Vil prøve å overtale Ap på bakrommet

Denne saken splitter Ap og Sp mer enn noe annet.

STORTINGET (Nettavisen): Rusreformen splitter hovedpartiene på venstrefløy som ønsker å danne regjering til høsten.

- Hvor venter du at Arbeiderpartiet kommer til å lande i denne saken?

- Det er er godt spørsmål, sier Toppe til Nettavisen i en pause på Stortinget dagen før regjeringen legger frem sitt forslag.

Rusreformutvalget vil avkriminalisere bruk, kjøp, besittelse og oppbevaring av mindre mengder narkotika – og erstatte straff med obligatorisk oppfølging.

Utvalget vil sette grensen ved fem gram heroin, kokain og amfetamin, tre lapper LSD, ett gram MDMA og 15 gram cannabis.



- Da må Ap ta ansvar for det

Kjersti Toppe ser ikke bort fra at det nettopp er deres alliansepartner Ap som kan gi regjeringen den støtten de trenger for å få flertall, etter at Frp gikk ut av regjering.

- Hvis det fører til en generell avkriminalisering av bruk og besittelse av narkotika, er det et ansvar Arbeiderpartiet må bære. Det kan føre til en forverret politikk for ungdom, der politiet får færre hjemler til å drive forebyggende arbeid, frykter hun.

- Men Arbeiderpartiet er hovedpartiet dere vil samarbeide med til høsten?

- Ja, i ruspolitikken går det et skille både gjennom regjering og opposisjon. KrF er heller ikke for dette, og her har Ap og Sp forskjellig utgangspunkt, sier Toppe - som «merker seg at det er røster i Ap som ikke ser for seg at det ikke skal få konsekvenser for ungdom hvis de blir tatt med narkotika».

Vil prøve å overtale Ap på bakrommet

Fredag klokken 12 legger kunnskapsminister Guri Melby (V) og helseminister Bent Høie (H) frem regjeringens forslag til rusreform.

Høyre, Frp, Venstre og KrF var enige om å reformere narkotikapolitikken, men 20. januar i fjor forlot de regjeringen - og dermed ble det mer kinkig å sikre seg flertall.

Kjersti Toppe håper det vil være mulig for de to partiene å snakke sammen om saken:

- Vi er jo enige om at det skal være en behandlingsreform, hvor ikke avkriminalisering er det viktigste, sier Toppe.

- Hvor vondt vil det gjøre hvis Ap støtter regjeringen?

- Ap har signalisert det lenge, så det forventer vi. Men jeg er spent på hvilken linje flertallet legger seg på.

- Kommer du til å prøve å overtale Ap på bakrommet?

- Ja, ler hun:

- Det gjør vi jo hele tiden! Men de er et annet parti med egne fora hvor de bestemmer sin politikk.

