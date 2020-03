Spanske soldater fant lik på aldershjem: Nå varsler forsvarsministeren tøffe konsekvenser

Spania har satt inn militæret for å desinfisere sykehjem. Det de fant sjokkerer en hel nasjon.

Spanias forsvarsminister, Margarita Robles, adresserte på mandag nasjonen med den siste utviklingen i landets dramatiske kamp mot koronaspredningen.

Landet har satt inn militæret for å bistå, og en av oppgavene var å desinfisere sykehjem og omsorgsboliger i landet. Det var på dette oppdraget at soldatene skal ha funnet lik forlatt i sengene sine.

Les også: Koronakrisen kan ha overraskende effekt: - Nå har vi et felles prosjekt (+)

- På noen av besøkene har militæret funnet forlatte eldre mennesker - til og med noen som lå døde i sengene sine. Dette er inhumant. Vi kommer til å være svært strenge med dette, og vi har en klar beskjed: Lovens lange arm vil finne dem som ikke utfører pliktene sine, tordnet Robles på et spansk tv-program.

TORDNET: Margarita Robles fortalte Spanias befolkning om de grusomme tilstandene militæret avdekket. Bilde: Telecinco.es

Det spekuleres nå i om det rett og slett dreier seg om ansatte som har forlatt postene sine.

De grufulle oppdagelsene kommer i kjølvannet av nok en stigning av spredningen av koronasmitten i landet. Viruset har så langt krevd 2182 liv i landet, en dramatisk stigning fra 1720 på søndag.

Les også: 100 prosent ble friske med denne medisinen, mot 12,5 prosent uten

I samme tidsperiode har antall bekreftet smittede steget fra 28572 til 33089.

Økningen har vært en belastning for helsevesenet - og begravelsesbyråene i landet, spesielt rundt Madrid. I landets hovedstad har de nå satt opp en midlertidig likhus i en ishall, slik at de etterlatte får muligheten til å ta et siste farvel med sine kjære.

Les også Denne bestemoren på 95 er en god kononanyhet

- Dette er et midlertidig og ekstraordinært tiltak for å lette smerten til de etterlattes familier - så vel som situasjonen på sykehusene i Madrid, sa de lokale myndighetene på mandag.

Nå er Spania i gang med å sende ut nærmere 650.000 testutstyr - noe myndighetene i landet håper vil hjelpe med å takle utfordringen i landet.

Alltid oppdatert : Her er siste nytt om korona-krisen