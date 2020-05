Spår 3000 døde daglig i USA

USA oppjusterer dødstallene - og noen spådommer er svært dystre.

NEW YORK (Nettavisen): Men de fleste tallene nå peker nedover i New York, som lenge har vært hardest rammet av koronaviruset, er de nasjonale tallene i USA i ferd med å nå nye topper.

De siste tallene fra Johns Hopkins-universitetet viser at 1.170 719 personer er smittet i USA, mens over 68.000 er døde. Mens man på mandag var nede i «bare» 226 døde i New York siste døgnet, ligger antall daglige som dør av koronaviruset i USA i dag på rundt 1750 personer.

Men verre kan det bli, ifølge dokumenter som New York Times har fått tilgang til. I de interne dokumentene som avisen siterer fra på mandag, heter det at man spår at så mange som 3000 amerikanere kan dø daglig av viruset innen 1. juni år.

I prognosen som er basert på tall og grafer fra Federal Emergency Management Agency, heter det at man i slutten av måneden kan få så mange som 200.000 nye smittede hver dag, opp fra rundt 25.000 som er tilfelle i dag.

Trump-administrasjonen har tidligere uttalt at de spådde at 100.000 til 240.000 amerikanere ville dø av viruset. Senere ble dette tallet nedjustert til 60.000, men nå er tallet igjen oppjustert til rundt 100.000, skal man tro uttalelser fra presidenten.

- Vi vil miste alt fra 75, 80 til 100,000 mennesker, uttalte Donald Trump til Fox News på søndag.

- Det er en fryktelig ting. Vi burde ikke miste én person på grunn av dette, uttalte Trump.