Den oppsagte politimannen Stein-Robin Kleven Bergh fra Eidskog i Hedmark får ikke prøvd avskjedssaken sin for Høyesterett.

Det er ankeutvalget som ved å avvise Kleven Berghs avskjedssak for Høyesterett nå har satt sluttstrek for den tidligere politimannens kamp i det norske rettssystemet, skriver Glåmdalen.

Kleven Bergh, som er lokalpolitiker og medlem av styret i Eidskog Fremskrittsparti, ble avskjediget fra politiet i 2015 etter å ha kommet med uttalelser om politikere som ble oppfattet som problematiske og rasistiske. I kampen for å få tilbake jobben har han tapt både i tingretten og i lagmannsretten før han før jul forsøkte å få saken opp for Høyesterett.

– Jeg er ikke overrasket. Rettsvesenet har fastslått at det er lov å kalle folk for nazister, selv om de ikke er det. Dermed er disse feigingene fullstendig klar over at jeg ikke kan fradømmes jobben for å ha kalt et krapyl for nettopp et krapyl. Den eneste måten disse figurene kunne unngå å tape ansikt på var nettopp ved å nekte min sak for øverste instans, sier Stein-Robin Kleven Bergh på sin egen Facebook-side.

Til Glåmdalen sier han i en SMS at han nøyer seg med å si at han ikke er overrasket, og at han mener det er latterlig å bli avskjediget etter 32 års polititjeneste for, på sin egen fritid, å kalle noen for et krapyl.

