Sparket politimann i ansiktet på Tretten

En person ble i løpet av natten stoppet av politiet på Tretten med mistanke om promillekjøring.

(GD.no): Vedkommende ble fremstilt for blodprøve, men i forbindelse med transporten skal den mistenkte ha satt seg kraftig til motverge og blant annet sparket en politimann i ansiktet.

Personen ble dermed anmeldt for både promillekjøring og vold mot offentlig tjenestemann. Det melder Politiet i Innlandet på Twitter

Les mer fra GD her

TRETTEN: En person mistenkes for promillekjøring. Framstilt for blodprøve. I forbindelse med transport/framstilling satte mistenkte seg kraftig til motverge og sparket blant annet en politimann i ansiktet. Anmeldes for promillekjøring og vold mot offentlig tjenestemann.