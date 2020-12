Spektakulære malerier fra istiden fascinerer forskerne: - Ufattelig

Arkeologer har funnet tusenvis av bilder laget for over 12.000 år siden. Her er mennesker side om side med prehistoriske kjempedyr.

Fredsavtalen med FARC-geriljaen i Colombia i 2016 åpnet opp en ny verden for arkeologer. For noen år siden ble arkeolog Mark Robinson, sammen med kolleger fra latinamerikanske universiteter, blant de aller første forskerne som fikk komme inn i området i Amazonas som i dag kontrolleres av tidligere FARC-medlemmer.

Robinson, som jobber for det britiske University of Exeter, skulle undersøke når mennesker kom til Amazonas og hvordan mennesket har påvirket området, skriver universitetet på sin hjemmeside.

Ble vist gammel kunst

Her ble han og kollegene introdusert til bildekunst som urbefolkningen hadde kjent til lenge. Opp mot 100.000 ulike bilder som viser mennesker og dyr, datert fra cirka 12.600 til 11.800 år siden.

- Maleriene gir et sterkt og spennende innblikk i livene til disse menneskene. Det er ufattelig å tenke på at de levde og jaktet på gigantiske planteetere - noen på størrelse med en liten bil, sier Robinson i artikkelen som universitetet har publisert om funnet.

Utgravningene ble gjort i 2017 og 2018. Nå blir de presentert for verden gjennom en episode av britiske Channel 4-serien «Jungle Mystery: Lost Kingdoms of the Amazon».

Dyr store som biler

Tegningene er fordelt på 17 ulike vegger, som ligger i nærheten av hverandre i Colombias del av Amazonas. Trolig har området, som i dag er overgrodd med skog, vært et viktig sted for mennesker i dette området. Bildene viser også at det var et langt mer åpent landskap i Amazonas den gang.

Blant motivene finner man hjort, tapir, alligatorer, aper, og prehistoriske dyr som kjempedovendyr og mastodont. De prehistoriske dyrene døde ut, trolig som følge av klimaforandringer, tap av habitat og fordi de ble jaktet på av mennesker.

Robinson og hans team lager nå tredimensjonale bilder av alle tegningene slik at de kan studeres av forskere uten at de trenger å vandre inn i den FARC-kontrollerte jungelen i Amazonas.

Bildene vil gi et bedre innblikk i hvordan disse jegerne og samlerne levde. Det blir også gjort utgravninger der tegningene er funnet.

