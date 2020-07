Spekter positive til å fjerne én-metersregelen for kulturarrangementer

Kulturminister Abid Raja (V) har signalisert at regelen om én meters avstand på kulturarrangementer skal revurderes. Arbeidsgiverforeningen Spekter er positive.

Representanter fra regjeringen og Helsedirektoratet vil onsdag møte representanter fra kino og scenekunst for innspill til praktisering av én-metersregelen.

Spekter er av deltakerne på møtet og vil ta til orde for at avstandsgrensen revurderes, og at det samtidig vurderes om begrensningen på maks 200 publikummere kan endres.

– Det er verdt å merke seg at i Norge måles meteren fra skulder til skulder, mens den i Danmark måles fra nese til nese. Hadde man praktisert det samme i Norge som i Danmark, gitt at de ikke går på bekostning av smittevernet, ville det kunne gjøre det enklere å få til både økt belegg og økt aktivitet innen kultursektoren, sier Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten.

Hun viser til at det allerede er foretatt en oppmykning av avstandsgrensene innen kollektivtransport, og at det nå igjen blir mulig å sitte skulder ved skulder på buss, tog, trikk og bane, og at det er logisk at dette også videreføres til konsert- og teatersaler.

Hun understreker at kulturlivet tar smittevernet på høyeste alvor, og at alle produksjoner og forestillinger er underlagt strenge smittevernregimer.

Kinobransjen har tidligere advart mot konsekvensene dersom ikke tolkningen av avstandskravet i kinosalene endres. Kravet gjør at kinoene må beregne to tomme seter mellom hver person.

