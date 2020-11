Spekulerer høyt og lavt på verdien av Melania Trumps ektepakt

Ryktene vil ha det til at førstedame Melania Trump går rundt med planer om å forlate ektemannen Donald Trump straks han er ferdig i Det hvite hus.

Donald Trump trer av som USAs president 20. januar.

Mange tabloidaviser har spekulert på at Melania Trump (50) vil skille seg fra ektemannen Donald Trump (74) så snart hun får muligheten.

The Sun skriver at Melania Trump vil både kunne få eiendom og en utbetaling på opp mot 50 millioner dollar i et eventuelt skilsmisseoppgjør. Tabloidavisen henviser til en artikkel i det amerikanske magasinet Town and Country fra 2018. Anslagene er gjengitt i mange medier.

En ektepakt er en juridisk avtale mellom ektefeller som regulerer fordelingen av parets formue og eiendeler ved en eventuell skilsmisse.

- Milliardærer har kompliserte aktiva-strukturer. De har stråselskaper, LLC-selskaper (begrenset ansvarsselskap) og investeringer i andre selskap. Det er veldig komplisert. Et av hovedformålene til en ektepakt er å unngå å måtte dele opp alt dette. Men også unngå hodebryet med å oppdrive all dokumentasjonen og å få regnskapsførere til å gjennomgå alt sammen. I teorien er det det som skjer hvis man ikke har en ektepakt, uttalte partner i advokatfirmaet Aronson Mayefsky & Sloan, Peter Stambleck, til Town and Country i 2018.

- 50 millioner dollar er kanskje ikke nok

I artikkelen er det flere andre skilsmisseadvokater som spekulerer høyt og lavt på innholdet til ektepakten mellom Donald og Melania Trump.

- Jeg tror eiendom også vil være en del av et oppgjør. Han har leiligheten i byen som han eide før ekteskapet. Jeg kan ganske sikkert garantere at hun ikke får den, uttalte partner i advokatfirmaet Berkman Bottger Newman & Rodd, Jacqueline Newman, til Town and Country i 2018.

- Men i situasjoner hvor jeg har stått overfor saker med svært høye inntekter og verdier, vil den velstående ektefellen kjøpe en leilighet som den andre ektefellen og barna kan bo i, sa Newman.

Donald og Melania Trump har sønnen Barron William Trump (14).

- Jeg ville gjettet at hun endte opp med den primære omsorgsretten, mens han fikk tilgang når enn han er i byen, sa Newman.

- I en sånn situasjon ville hun kunne kjøpe noe for 50 millioner dollar. Men selv om 50 millioner er et vanvittig stort beløp, ville hun ikke klart å gjenskape et liv i New York som tilsvarer det hun har nå.

- Han har trolig en ganske god anelse om hva slags livstil de (Melania og sønnen red.anm.) ville ha levd, så jeg kan forestille meg at utbetalingene ville vært ganske generøse, sa skilsmisseadvokaten Newman.

Trumps første ekskone, Ivana Trump, skal angivelig ha fått 14 millioner dollar, et stort hus i Connecticut og en leilighet i Trump Tower i skilsmisseoppgjøret i 1992. I tillegg skal Ivana Trump ha fått tilgang til Mar-a-Lago-bygningen i Florida én måned i året. Donald Trump skal også ha måttet betale 650.000 dollar i årlige barnebidrag for barna Donald jr., Eric og Ivanka, ifølge The New York Times.

Trumps andre ekskone Marla Maples skal ha blitt tildelt 2 millioner dollar i skillsmisseoppgjøret. Donald Trump og Marla Maples fikk en datter sammen - Tiffany.

- Krav på mer enn de andre ekskonene?

Ektepaktekspertene som Town and Country snakket med i 2018, trodde den gang at Melania Trump vil potensielt få et betydelig større skillsmisseoppgjør enn ekskonene, dersom førstedamen og presidenten skulle finne på å skille sine veier.

I 2018 estimerte Forbes at Trumps formue var på om lag 3,1 milliarder dollar. Hva Donald Trump faktisk sitter på av verdier per dags dato, er imidlertid ukjent. The New York Times, som har tilgang til presidentens selvangivelse, skrev tidligere i år at Trump har betydelig gjeld og at han kan få problemer med å betjene alle lånene.

Avisen skriver at Trump har en gjeld på 421 millioner dollar, samt en pågående sak med den amerikanske skatteetaten IRS, som vil kunne påføre ham et tap på 100 millioner dollar.

- Teller ned minuttene

Tidligere deltager av Trumps realityshow The Apprentice, Omarosa Manigault Newman, har kjent Trump i en årrekke. Hun har også vært ansatt i Det hvite hus, men fikk selv sparken av Trump etter ett års tid i jobben.

Newman utga en sladrebok om president Trump i 2018. I boken «Unhinged: An Insider’s Account of the Trump White House» skrev hun at Melania Trump teller ned minuttene til hun kan skille seg fra ektemannen. Den tidligere påstanden er blitt gjengitt i en rekke tabloidaviser i tiden etter Trump tapte valget mot Joe Biden for snart to uker siden. Den norske Dagsavisen har også omtalt ryktene.

Nylig stilte Newman opp i det britiske talkshowet «Lorraine» og forlate om ekteskapet mellom Melania og Donald Trump.

- Det er et veldig merkelig ekteskap, sa Newman, ifølge The Sun som har gjengitt deler av TV-intervjuet.

- Jeg er veldig forsiktig med å kommentere dynamikken rundt ekteskap, fordi en aldri kan vite hva som skjer bak lukkede dører.

- Men jeg har kjent dette paret siden de datet. De giftet seg ett år etter at The Apprentice kom på luften.

- Det jeg har observert de siste 17 årene, ville fått hodet ditt til å snurre rundt. Noen ganger liker de hverandre, mens andre ganger blir hun helt frastøtt av ham, sier Newman.

Bidratt til ryktespredning

Tidligere ansatte i Det hvite hus, Stephanie Wolkoff, og programleder Mika Brzezinski i MSNBCs «Morning Joe» har også bidratt til ryktespredningen om Melania Trumps påståtte ønske om å skille seg.

Journalist i The Washington Post, Mary Jordan, har skrevet i en ny bok at Melania Trump angivelig reforhandlet ektepakten med Donald Trump i 2017, og at dette var årsaken til at den ferske førstedamen ventet en stund med å flytte inn i Det hvite hus etter innsettelsen i januar 2017, melder CNN.

