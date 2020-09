Spenn fast gjenstander - nå kommer vinden

Det er sendt ut gult farevarsel for store deler av landet.

De tidligere farevarslene for skogbrannfare er borte. Nå blir det vått.

Mens regnet pøser ned over store deler av landet, sender Meteoroligisk institutt ut farevarsel på gult nivå for flere steder i landet:

Innlandet fylke vil få spesielt mye regn, selv om det vil regne godt i store deler av landet. Dette fylket kan få 40 millimeter fra onsdag kveld til torsdag kveld. Derfor det sendt ut gult farevarsel for nedbør i Innlandet fylke.

For fylkene Agder, Vestfold og Telemark, Oslo og Viken gjelder gult farevarsel for mye vind fra torsdag morgen. I disse områdene er det allerede onsdag både vind og regnbør, men dette vil altså øke kraftig.

- Det er sørlig retning på vinden. I dag er det frisk bris på kysten, og det er ikke noe som stopper søravinden innover landet, så man kjenner det nok også i Viken også, sier statsmeteorolog Pernille Borander til Nettavisen.

Men det er altså fra onsdag kveld at vinden vil virkelig ta seg opp. Torsdag kan det komme vindkast omkring 25 meter per sekund (full storm) i kystnære områder, og vindkast omkring 20 meter per sekund (sterk kuling) i indre strøk.

- Vi anbefaler å sikre løse gjenstander, skriver Meteorologene på Twitter.

Fredag vil vinden ha roet seg ned, og det vil også bli oppholdsvær en del steder i Sør-Norge, men lørdag og søndag vil det komme mer regn i disse delene av landet.

Også på Vestlandet blir det vått og vindfullt, men for denne landsdelen ligger lista for farevarsel høyere.

Onsdag er det vind og mye regn i store delere av Vestlandet. Fra torsdag vil vinden øke på til sørøstlig stiv eller sterk kuling.

Mest vind blir det i Nord-Norge. Det er sendt ut gult farevarsel for vind i Lofoten, Ofoten, Vesterålen og Troms. Her vil vinden øke i styrke, og det kan ventes vindkast mellom 27 og 35 meter per sekund.

Les egen sak: Meteorologen advarer mot ny storm: - Om man ikke har gjort det, sikre alle løse gjenstander

En trøst for Nord-Norge, er at vinden og regnet vil avta mot helgen. Mens Sør-Norge kan forvente en våt helg, vil det trolig blir oppholdsvær mange steder i nord.