Sperrer området utenfor USAs ambassade

Veien utenfor USAs ambassade i Oslo er stengt.

«I forbindelse med en varslet demonstrasjon utenfor USAs ambassade vil Sørkedalsveien bli stengt for all trafikk, syklende og gående i begge retninger», heter det i en pressemelding sendt ut av Oslo politidistrikt klokken 13.05 fredag.

I dette området skulle det opprinnelig arrangeres en George Floyd-markering fredag ettermiddag, men kommunen satte ned foten.

I stedet skal 50 utvalgte demonstranter samles foran Stortinget klokken 17 fredag, heter det på arrangementets Facebook-side.

Likevel har flere av deltakerne på arrangementet skrevet at de planlegger å møte opp utenfor ambassaden, uansett hva arrangørene skriver.

Dette blir nå ikke mulig, ettersom veien er stengt.

Foran Stortinget vil det bli holdt taler og paroler, og arrangementet skal strømmes.

I tillegg skal det organiseres en menneskelige kjede i Oslo av 750 personer som har meldt seg på til arrangementet. De har fått tilsendt møtepunkt, slik at ikke for mange skal samles ett sted.

T-banen kan også rammes

– Veien er stengt mellom krysset Holmenkollveien/Sørkedalsveien og opp til krysset Gamle Hovseter vei/Sørkedalsveien fra ca. kl. 13 i dag fredag 5. juni og utover kvelden. Veien blir åpnet igjen når det er hensiktsmessig, står det også i pressemeldingen.

Det kan også bli redusert kapasitet på t-banen, melder politiet:

«Det kan også bli utfordringer med redusert kapasitet på t-banens linje 2 vestover i samme tidsperiode. Se Ruters reiseinformasjon.»

Stor interesse

Over 19.000 har så langt varslet at de vil delta på demonstrasjonen «We can't breathe - rettferdighet for George Floyd» i Oslo fredag. Markeringen var først planlagt utenfor USAs ambassade på Huseby og foran Stortinget fredag. Det har skapt smittevernbekymring, og Oslo kommune satte ned foten.

Torsdag ettermiddag varslet organisasjonene bak markeringen, African Student Association ved Universitetet i Oslo og Arise, at de har funnet en løsning.

Politiet: - God dialog

Stabssjef Harald Nilssen i Oslo politidistrikt sier torsdag til Nettavisen at de har hatt en god dialog med arrangøren. Han beskriver det opplegget som er skissert for fredag som godt.

- Vår rolle er å sikre at ytringene kan komme fram og at ytringsfriheten respekteres, sier Nilssen.

- Hvem står ansvarlig for at smittevernreglene etterfølges?

- Det er arrangørens ansvar, sier Nilssen og legger til at politiet ikke vil gripe inn med mindre det skjer alvorlige regelbrudd.

Vil danne menneskelig kjede

Hoveddemonstrasjonen utenfor USAs ambassade på Huseby ble først meldt å skulle foregå med 50 utvalgte personer. Ved 21-tiden torsdag kveld er dette endret. Nå er beskjeden at disse 50 demonstrantene møtes foran Stortinget klokka 17, der det blir taler og paroler.

I tillegg vil arrangøren få med maksimalt 750 personer som med to meters avstand fra hverandre skal danne en menneskelig kjede gjennom hovedstaden.

- Vi vil legge ut møtepunkter og sjekkpunkter for de av oss som vil forme en kjede for å vise vår solidaritet og få stemmene våre hørt, skriver arrangøren på sin Facebook-side.

De som ikke får delta fysisk blir bedt om å følge demonstrasjonen via livestream og signere et opprop der norske myndigheter blir bedt om å ta et oppgjør med overdreven maktbrukt i politiet og institusjonell rasisme i Norge.

«Vi forstår at mange ikke er enige i myndighetens vurdering eller vår beslutning om å kun ha 50 demonstranter, men husk at denne demonstrasjonen ikke er den eneste muligheten vi har til å vise solidaritet for George Floyd eller motstand til politivolden i USA og verden over», skriver arrangøren på Facebook.

Foran den amerikanske ambassaden var det planlagt en markering der deltakerne skulle knele i åtte minutter før de beveget seg ned til Eidsvolls plass foran Stortinget, men denne første delen blir altså sløyfet.

- Glad for at det blir arrangement

- Jeg er veldig glad for at dette arrangementet kan holdes på en trygg måte og at arrangøren har funnet en løsning. Vi har mange som ønsker å vise sin solidaritet med USAs befolkning i denne saken og som også føler rasismen på kroppen her i Norge, enten det dreier seg om etnisk profilering, hverdagsrasisme eller strukturell rasisme på arbeidsmarkedet der flerkulturelle navn har det med å havne bakerst på søkerlistene, sier kulturansvarlig Miriam Haile i ungdomsavdelingen ( Agenda X) til Antirasistisk senter til Nettavisen. Hennes organisasjon er en av organisasjonene som skal delta i markeringen.