Sperret av gate - synkehull i Oslo-gate

Onsdagens uvær ga nedbørsrekord, og satte spor i en av Oslos gater.

Onsdag kveld herjet et lokalt uvær på Grünerløkka, og i og rundt Sofienbergparken falt flere store trær over ende i de kraftige vindkastene. Flere kjellere ble også oversvømt av de store nedbørsmengdene.

Torsdag er det oppdaget et synkehull i Helgesensgate, på oppsiden av parken.

- Der er det et synkehull på ca 1.5m. Politiet er på stedet og bymiljøetaten er varslet. Området blir sperret for trafikk, melder politiet på Twitter.

Se video øverst i saken av synkehullet som Tatjana Erdal fikk filmet før sperringene kom opp!

- Veidrift og bymiljøetaten har tatt over på stedet. Trafikken ledes over i det andre kjørefeltet. Vi er ferdig på stedet.

Les også: Synkehull på omtrent én meter midt i Oslo

SPERRET AV: Området er sperret av, etter at et synkehull har oppstått like ved Sofienbergparken torsdag. Foto: Trine Solberg (nettavisen)

Hos Bymiljøetaten forteller pressekontakt Monica T. Olsen at vann- og avløpsetaten nå jobber med å finne ut om det kan være noen lekkasje nær synkehullet. Det er for tidlig å si noe om hvorvidt det er snakk om en lekkasje eller om det er regn som har gravd under veien, får Nettavisen opplyst hos Vann- og avløpsetaten, som er på vei til stedet for å undersøke.

Les også: Slik kontrastene i helgeværet: Hetebølge og snøbyger

På svært kort tid kom det store mengder regn over bydelen onsdag kveld. Meteorologene melder på Twitter torsdag, at det er snakk om rekord.

- Det ble målt ny nedbør-rekord i Oslo i går kveld. Det ble målt over 20 mm nedbør mellom kl. 19.37 og 19.47 på kvelden. Dette kalles for en 200-årsverdi.

Synkehull i Helgesens gate på Grünerløkka i Oslo. Foto: Trine Solberg (Nettavisen)

Meteorologene var obs på at det var et uvær på vei, men også de ble overrasket over hvor voldsomt det ble.

- Regnbyger som dette er det vanskelig å varsle. Vi som var på vakt så det var på vei én time i forkant. Det er en utfordring å varsle når været endrer seg så raskt, men det er noe vi må vurdere, sier statsmeteorolog Eldbjørg Moxnes til Nettavisen.

Vindkast på 21 m/s ble registrert.