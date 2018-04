Spesialenheten henlegger anmeldelse mot Agder-politiet

Spesialenheten har henlagt en anmeldelse fra Nye SOS Rasisme i Stavanger mot Agder-politiet etter Nordfront-demonstrasjonen i Kristiansand i juli i fjor.

Nye SOS Rasisme i Stavanger anmeldte politiet for tjenestefeil fordi de ikke hindret den høyreekstreme organisasjonen i å demonstrere, men saken er nå henlagt av Spesialenheten for politisaker, melder NRK.

– Det er blant annet fordi en demonstrasjon på offentlig sted som regel ikke er søknadspliktig, og derfor ikke avhengig av en tillatelse fra politiet eller andre myndigheter, sier politijurist Camilla Lie til NRK.

Anmeldelsen kom etter at rundt 70 høyreekstreme marsjerte i Kristiansands gater. Nordfront hadde ikke søkt om tillatelse til å demonstrere.

I etterkant av marsjen fikk Agder-politiet kritikk for å ikke ha grepet inn. Fungerende politimester Arne Sundvoll tok selvkritikk for politiets håndtering og ba om mer utbredte retningslinjer for denne typen demonstrasjoner.

– Vi mener at Politidirektoratet bør ta et initiativ til å diskutere dette på et nasjonalt, strategisk nivå, sa Sundvoll i august i fjor.

(©NTB)

Mest sett siste uken