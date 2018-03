Spiller du Fortnite? Da bør du endre passord umiddelbart

Hackere kan påføre deg stor ekstraregning.

Spillet Fortnite har blitt en ubetinget suksess over store deler av verden. I januar kunne selskapet bak melde at de hadde passerte 45 millioner brukere.

Fortnite består av to deler: En gratis og en som koster penger, og på toppen av begge ligger en rekke forskjellige betalte utvidelser og mikrotransaksjoner. Flere av kjøpene som kan gjennomføres internt i spillet koster rundt 100 euro.

For å lette kjøpene, kobles spillet direkte opp mot et kredittkort eller PayPal-konto.

Gjennomfører dyre kjøp

Men nå har spillet møtt på utfordringer: Hackere har i en angrepsbølge fått tilgang til et større antall spillkontoer. Målet med angrepene ser ikke ut til å være noe annet enn å skape problemer, for det de gjør er å gjennomføre svært kostbare kjøp innad i spillet.

De første rapportene dukket opp i slutten av februar, men misbruket har fortsatt.

For en uke siden sa Fortnite-utvikler Epic Games at de var klar over problemet, og jobbet med å stoppe det.

Det har de ikke lykkes med. Nettavisen vet at flere norske spillere har blitt utsatt for dette den siste uken.

Vil ikke stoppe betaling

Epic Games har bedt spillere som har blitt utsatt for hackingen ta kontakt, men selskapet er lite responsive.

PayPal, som gjennomfører betalingene på vegne av Epic Games, vil ikke stoppe de uautoriserte betalingene. Begrunnelsen deres er at man har inngått en betalingsavtale med Epic.

Nettavisen har sendt spørsmål til Paypal om hvorfor de ikke stopper betalinger gjennomført som følge av hacking, men har ikke umiddelbart fått svar.

Hevder hacking skjer basert på passord-lekkasjer

Ifølge Epic skjer misbruket ved hjelp av «velkjente hacking-metoder». Nøyaktig hva det betyr, er ikke kjent.

Ifølge Forbes er det trolig snakk om at hackere benytter lekkede lister med brukernavn og passord fra andre store datalekkasjer. Bakmennene bruker så disse listene og ser om folk bruker det samme brukernavnet og passordet på andre tjenester.

Denne typen lekkasjer er det etter hvert ganske mange av. Du kan selv benytte deg av tjenesten HaveIBeenPwned.com for å sjekke om din e-postadresse har dukket opp i noen av de store lekkasjene.

Av de mest kjente og relevante for nordmenn er det blant annet snakk om enorme brudd hos MySpace, LinkedIn, Adobe, Google/Gmail, Dropbox, Tumblr, Edmodo, Last.fm, Kickstarter og Snapchat.

Bruk aldri samme passord flere steder

Et generelt tips er å aldri bruke det samme passordet på flere tjenester. På den måten sikrer du at om én tjeneste blir hacket, får man ikke også tilgang til andre tjenster du benytter deg av.

