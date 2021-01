Spinnville påstander om Trumps benådning: - Krever to millioner dollar

Slik blir president Donald Trumps farvel-gave: 100 benådninger til venner og kriminelle - blant annet en kjent rapper og fengslet øyelege.

NEW YORK (Nettavisen): En kjent rapper og kriminell øyelege er blant de rundt 100 personene som vi bli benådet av president Donald Trump før Joe Biden overtar jobben.

- Fengslet øyelege vil bli benådet

Det er CNN som melder at Trump på tirsdag vil dele ut rundt 100 benådninger til venner og bekjente.

En av dem som vil bli benådet, er ifølge CNN den kjente øyelegen Salomon Melgen fra Palm Beach, Florida.

Han sitter for tiden fengslet, dømt for flere tilfeller av bedrageri mot helsevesenet. Fox News melder på sin side at Trump vil benåde mellom 50 og 100 personer, og at en av dem er den kjente rapperen Lil Wayne.

Lil Wayne, som egentlig heter Dwayne Carter, erklærte seg i fjor skyldig i å ha tatt med seg en gullbelagt og fulladet 45-kaliber pistol på et privat jetfly til Florida i 2019. Da han ble pågrepet, hadde han også på seg mindre mengder kokain, ecstasy og oksykodon.

Benådningen vil finne sted på tirsdag, som er Trumps siste hele dag som president i USA. Likevel vil Trump kunne benåde personer helt frem til klokken 12, den 20. januar.

- To millioner dollar for en benådning

Ifølge New York Times er det også penger i omløp når det kommer til disse benådningene. Avisen skriver at flere av presidentens allierte skal ha samlet inn titusenvis av dollar fra folk som søker benådning av Trump.

John Kiriakou, en tidligere CIA agent som er dømt for ulovlig utlevering av klassifisert informasjon, skal ha blitt fortalt at Trumps personlige advokat, Rudy Giuliani kunne hjelpe ham med å sikre en benådning for to millioner dollar.

Kiriakou skal ha takket nei til tilbudet og en av hans advokater skal ha gått til FBI med disse opplysningene. Rudy Giuliani skal på sin side ha benektet disse påstandene, skriver avisen.

Den ellers lojale Rudy Giuliani bekrefter overfor ABC News søndag kveld at han ikke vil bistå Trump i riksrettssaken i Senatet.

- Alt er en transaksjon

Det pågår også diskusjoner om man skal benåde Donald Trumps tidligere hovedstrateg Steve Bannon, skriver Fox. Det spekuleres også i om han vil benåde Julian Assange, men det er fortsatt uklart, opplyser en kilde til CNN.

- Alt er en transaksjon. Han liker benådning fordi den er ensidig. Og han liker å gjøre tjenester til folk som han han tror vil skylde ham noe, sier en informert kilde til CNN.

Trump ingen planer om å benåde seg selv eller noen medlemmer av familien, melder CNN.

- Etter opptøyene oppfordret rådgivere Trump til å gi avkall på muligheten til å benåde seg selv, fordi det da ville se ut som han var skyldig i noe, skriver CNN.

- Flere av Trumps nærmeste rådgivere har også oppfordret ham til ikke å vise nåde overfor noen av de som deltok i beleiringen av det amerikanske hovedstaden, til tross for Trumps innledende holdning om at de involverte ikke hadde gjort noe galt, melder CNN.

Listen over hvem som blir benådet blir trolig ikke klar før tidlig på morgenen 20. januar, melder Fox News.

Benådet 49 personer før jul

Lille julaften i fjor ble det klart at president Donald Trump hadde benådet 49 personer de siste to døgnene. Blant de 20 som ble benådet den andre dagen, var fire personer som er dømt for krigsforbrytelser.

Blant andre som ble benådet før jul, var tidligere valgkampsjef Paul Manafort, presidentens svigersønns far Charles Kushner, og Roger Stone, en nær Trump-venn som i februar i fjor blant annet ble dømt til tre år og fire måneder i fengsel for å ha løyet til Kongressen.

Mulig avskjedsseremoni med militærparade

Ifølge CNN vil president Donald Trump forlate Washington i Air Force One klokken 08. onsdag morgen, fire timer før Joe Biden innsettes som ny president.

Trump skal fly til sin golf resort Mar-a-Lago i Florida og har invitert flere hundre venner til flyplassen Joint Base Andrews i Maryland klokken 08 for en avskjedsseremoni. Invitasjoner har lekket ut til pressen, og de som skal delta må møte opp mellom klokken 06 og 07.15.

Flere medier skriver på mandag at det trolig også kan bli en mindre militærparade på flyplassen.

Reporteren Jennifer Jacobs i Bloomberg skriver at de som er blitt invitert får lov til å ta med seg fem gjester hver, og at alle må ha på seg masker under arrangementet. Daily Mail skriver at det også kan bli snakk om en salutt med skudd fra 21 gevær.

