Spinnville rykter om kona til Kim Jong-un

Diktatorkone forduftet fra offentligheten. Nå verserer ryktene.

Nok en gang verserer det rykter rundt Kim-dynastiet i det hermetisk lukkede Nord-Korea. Denne gangen er det kona til diktator Kim Jong-un som er gjenstand for ryktespredningen. Årsaken er at Ri Sol Ju ikke har vist seg offentlighet på ni måneder.

Mens de britiske tabloidavisene The Sun og Metro bringer spinnville spekulasjoner om at hun kan være død - og til og med henrettet - har andre medier mer sobre teorier om hvorfor hun er borte fra søkelyset.

Ri ble sist sett sammen med ektemannen Kim Jong-un i forbindelse med nyttårsfeiring i januar måned. Hun glimret også med sitt fravær under militærparaden på Kim il-Sun-plassen som ble avholdt 10. oktober. Ri skal heller ikke ha vist seg på andre viktige offentlige tilsetninger siden januar.

En Nord-Korea-ekspert sier til Nettavisen at hovedårsaken til at disse ryktene oppstår, er fordi regimet er det eneste gjenværende lukkede landet i verden.

- Vi hadde noen sånne lukkede østblokkland under Den kalde krigen. Men nå er det bare Nord-Korea igjen. Nord-Korea er derfor det landet journalister og annet godtfolk kan spekulere om og sitere hverandre på at det er noe forferdelig grusomt som skjer der, sier leder ved Nordiske Institutt for Asiatiske studier ved Universitetet i København, Geir Helgesen, til Nettavisen.



Nord-Koreas diktator Kim Jong-un avbildet sammen med kona Ri Sol Ju. Foto: Kns (AFP)

Den pene kona til den tykke sjefen

Videre påpeker han at det er mange krefter i Sør-Korea som ikke ser seg selv tjent med at den sørkoreanske regjeringen forsøker å normalisere forholdet til naboen i nord.

- Da er det veldig mange krefter i Sør-Korea, for eksempel nordkoreanere i eksil, som ønsker regimet i nord dit pepperen gror. De finner rett og slett på hendelser som kan skape usikkerhet rundt Nord-Korea. Bryter regimet sammen? Er sjefen syk? Har sjefen ekskludert kona? Er de skilt? Alt dette er med på å holde liv i ideen om at Nord-Korea er absurd og ikke til å stole på. Så det at den pene kona til den tykke sjefen skulle være ute av dansen, er ganske usannsynlig, sier Helgesen.

Tre rykter som verserer

Daily NK, som er en engelskspråklig avis drevet av tidligere avhoppere i Sør-Korea, fremmer andre teorier om hvorfor Ri ikke har vist seg offentlig på mange måneder.

Avisen siterer en anonym kilde som hevder det er tre konkrete rykter som verserer om diktatorkona i Nord-Korea.

Det første ryktet går ut på at Ri tar hånd om og pleier Kim Jong-uns angivelige syke tante, Kim Kyung Hee . Dette skal være det mest utbredte ryktet ute blant folk, ettersom det angivelig er spredd av personer med «rask tilgang til informasjon».

Kim Kyung Hee ble enke etter at ektemannen Jang Song Taek , som er Kim Jong-uns inngiftet onkel, ble henrettet av Kim-regimet for noen år tilbake. Diktator Kim skal ha vært ekstra omsorgsfull overfor tanten sin etter henrettelsen, og skal angivelig ha gitt henne spesielt god behandling.

Datterens skolegang

Det andre ryktet omhandler at diktatorkona Ri er fullt opptatt med å ta seg av skolegangen og skoleaktivitetene til sin datter, som ifølge eks-basketspiller Dennis Rodman heter Ju-ae. Datteren skal ha blitt født i 2013, og er i så fall i tidlig barneskolealder.

Det tredje ryktet som verserer i Nord-Korea, er at Ri lider av dårlig helse.

I Sør-Korea antar eksperter at fraværet fra offentligheten skyldes koronaviruset, ifølge NK Daily, ettersom Ri sin siste offentlige opptreden skjedde kort tid før pandemien for alvor rammet verden.

Ekspertene tror at Ri unngår folkemasser i frykt for at hun eller barna hennes skal bli smittet av koronaviruset.

- Gul støvsky med korona

Nord-Korea hevder de ikke har noe koronasmitte i landet, men regimet har vært i full beredskap siden pandemien startet på begynnelsen av året, melder BBC.

Denne uken har regimet gått ut med offentlige anbefalinger til befolkningen om å holde seg innendørs og lukke vinduer. Årsaken som oppgis, er at det er en gul støvsky på vei fra Kina som potensielt kan bringe med seg koronaviruset og smitte nordkoreanere.

Ambassader i hovedstaden Pyongyang har også meldt om at de er blitt advart om en faretruende støvsky. Torsdag var det visstnok folketomme gater i hovedstaden, melder BBC.

Det finnes ikke noe vitenskapelig belegg for at det skal være noen kobling mellom koronaspredning og denne gule støvskyen, som regelmessig driver innover Koreahalvøya fra Kina og Mongolia.

Turkmenistan, som er et annet diktatur, har også hevdet at en «virusinfisert» støvsky var årsaken til at de beordret sine innbyggere til å bruke munnbind. Turkmenistan benekter at det er noe koronautbrudd i landet.

- Ikke er et stort problem

Helgesen sier det ikke er noe som tyder på at Nord-Korea skal være hardt rammet av pandemien.

- Det har vært noen skriverier om at nordkoreanere som har reist til Sør-Korea, har tatt med seg viruset tilbake til Nord-Korea. Men Sør-Korea er et land med et svært kontrollert system. De er ekstremt gode på å stoppe smitte. Nord-Korea er ikke mindre kontrollert. Tvert imot. Hvis Nord-Korea har hatt et problem med korona, har de trolig isolert folk og håndtert situasjonen. Jeg tror ikke korona er det store problemet i den delen av verden, sier Helgesen.

Rykter om Kim



I april måned gikk det massiv rykter i verdenspressen om at Kim Jong-un enten var død eller livstruende syk. Ryktet oppsto etter at Kims personlige tog var blitt observert ved et sykehus i nærheten av diktatorens landsted.

Den norskvenezuelanske menneskerettsaktivisten, Thor Halvorssen, sa den gang at Kim trolig var forduftet fordi han søkte dekning fra koronaviruset. Kort tid etter viste Kim seg offentlig igjen, og ryktet ble dermed lagt død.