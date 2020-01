Spisser seg til: - Tror ikke en kvinne kan bli president i USA

Elizabeth Warren og Bernie Sanders har havnet i en krangel om hvorvidt en kvinne kan bli president i USA.

NEW YORK (Nettavisen/NTB): President Donald Trump godter seg nå over at de demokratiske presidentkandidatene Elizabeth Warren og Bernie Sanders nå går i tottene på hverandre:

- Elizabeth er veldig sinna på Bernie. Ser vi starten på en feide? skriver president Donald Trump på Twitter.

Les: Trump antyder misnøye over at han ikke fikk Nobels fredspris

En feide mellom de to progressive kandidatene Elizabeth Warren og Bernie Sanders kan være et nytt vendepunkt i den demokratiske nominasjonskampen.

Nominasjonskampen, som til nå stort sett har vært preget av uenigheter om politikk, ser ut til å spisse seg til, mindre enn tre uker før nominasjonsprosessen innledes i Iowa.

Les: Trump kaller riksrett et kupp i brev til Pelosi

- Ikke enig i at en kvinne kan vinne

Warren hevder at Sanders under et møte i 2018 om årets valg skal ha sagt at han ikke tror en kvinne kan vinne. Sanders benekter å ha sagt noe slikt.

- Et av temaene på møtet, var hva som ville skje om Demokratene nominerte en kvinne som kandidat. Jeg trodde at en kvinne kunne vinne, han var uenig, sier Warren om hva som kom frem på møtet.

Denne uttalelsen og striden mellom de to, får nå masse oppmerksomhet i USA.

PRESIDENTKAMPEN: - Jeg trodde at en kvinne kunne vinne, han var enig, sier Elizabeth Warren om møtet med Bernie Sanders i 2018. Sanders på sin side benekter å ha sagt dette. Foto: Scott Olson/Getty Images/AFP

- Det er trist

Bernie Sanders på sin side benekter å ha sagt dette.

- Det er trist at nå, tre uker før primærvalget i Iowa (caucus) og ett år etter denne private diskusjonen, at ansatte som ikke var i rommet lyver om hva som skjedde. Det jeg sa den kvelden var at Donald Trump er en sexist, en rasist og en løgner som vil utnytte alt for egen vinning. Og tror jeg en kvinne kan vinne i 2020? Selvsagt! Hillary Clinton slo tross alt Donald Trump med tre millioner stemmer i 2016, sier Bernie Sanders, til CNN.

Les: Trump om Time-kåring: - Så latterlig

Såkalte caucuses er valgmøter hvor registrerte, demokratisk tilhørende velgere deltar aktivt og åpenlyst i prosessen med å stemme fram en kandidat ved å velge ut delegater.

Feiden mellom de to kandidatene, som i lang tid har vært allierte på det demokratiske partiets venstrefløy, åpner opp for at en mer moderat kandidat kan forsøke å samle partiet.

Både tidligere visepresident Joe Biden og Pete Buttigieg, de to andre ledende kandidatene på meningsmålingene, er langt mer moderate enn Warren og Sanders.

I en fersk måling fra California, publisert på mandag, går Bernie Sanders helt til topps på en måling. Meningsmålingen fra The Sacramento Bee viser at Sanders har støtte av 27 prosent av demokratene, mens Biden og Warren har henholdsvis 24 og 23 prosent støtte.

– Latterlig

Det var CNN som mandag meldte om Sanders' angivelige kommentar, basert på opplysninger fra anonyme personer med kjennskap til møtet.

Det førte til en rask og skarp benektelse fra Sanders, som mener det er «latterlig å tro» at han ville si noe slik i det samme møtet der Warren fortalte at hun ville stille i valget.

- Det er trist at nå, tre uker før primærvalget i Iowa ( caucus) og ett år etter denne private diskusjonen, at ansatte som ikke var i rommet lyver om hva som skjedde, sier Bernie Sanders. Foto: AP Photo/Andrew Harnik

Sanders medarbeidere beskyldte i etterkant Warrens medarbeidere for å lekke det de kaller en upresis gjengivelse av hva som ble sagt i møtet.

Les: - Frykter Trump-gjenvalg kan være dødsstøtet for NATO

Også en Politico-artikkel fra helgen har ført til spenning mellom de to kandidatene. I den heter det at Sanders-kampanjen skal ha instruert frivillige valgkampmedarbeidere til å fremstille Warren som en kandidat for rike og velutdannede velgere, i møte med velgere som ennå ikke har landet på en kandidat.

Warren fulgte opp med å si at hun var skuffet over at Sanders instruerte medarbeidere til å rakke ned på henne.

Les: Trump håner Greta Thunberg - igjen

Mot forsoning?

I en uttalelse mandag understreker Warren at hun og Sanders fortsatt har mye til felles.

– Jeg stiller i dette valget for å snakke om hva som er galt i dette landet, og hvordan vi skal fikse det, sier Warren.

– Jeg vet at Bernie stiller av den samme grunnen. Vi har vært venner og allierte i denne kampen i lang tid, og jeg har ingen tvil om at vi fortsatt vil samarbeide for å slå Donald Trump, sier hun videre.

Etter Warrens uttalelse har Sanders' medarbeidere forsøkt å roe ned situasjonen.

Trump: - Ser vi starten på en feide?

Men det er ikke bare her det er konflikt. Sanders har også nylig gått til angrep på Joe Biden, og hans stemme og støtte til Irak-krigen i 2002. Washington Post skriver av Sanders angrep skyldes at han nå ser mulighetene for seier i primærvalget i Iowa.

Og mens disse kandidatene angriper hverandre, benytter president Donald Trump sjansen til å gjøre narr av dem alle.

- De frivillige hos Bernie Sanders kaster seg over Elizabeth «Pocahontus» Warren. Alle vet at hennes kampanje er død og vil ha hennes potensielle velgere. Mini Mike B prøver seg også, men han har et lite publikum som alle forsvinner raskt. Elizabeth er veldig sinna på Bernie. Ser vi starten på en feide? skriver Trump på Twitter.

Debatt tirsdag

Oppstyret kan komme til å vekke bekymring blant Demokratene om hvorvidt velgerne kan støtte en kvinne i presidentvalget, fire år etter Hillary Clintons tap mot Trump, et spørsmål Warren og de andre kvinnelige kandidatene har måttet ta stilling til gjennom demokratenes nominasjonskamp.

Demokratene møtes til en ny runde med TV-sendt debatt tirsdag kveld lokal tid. I tillegg til Warren og Sanders skal Biden, Buttigieg, Amy Klobuchar og Tom Steyer delta i debatten.

Siden den forrige debatten har Cory Booker og Julian Castro trukket seg fra nominasjonskampen. Det første nominasjonsvalget avholdes i Iowa 3. februar.

Vil ha Biden som presidentkandidat

De siste meningsmålingene viser at tidligere visepresident Joe Biden leder kappløpet om å bli Demokratenes presidentkandidat. 29,3 prosent av demokratene vil ha Biden som presidentkandidat, mens 20,3 prosent vil ha Bernie Sanders, viser et gjennomsnitt av de seks siste landsdekkende målingene, utarbeidet av Real Clear Politics.

14,8 prosent mener Elizabeth Warren bør bli demokratenes kandidat under presidentvalget i november, mens 7,5 prosent holder en knapp på Pete Buttigieg, viser målingene.

Biden har over dobbelt så stor oppslutning blant svarte demokrater som Sanders og får støtte fra hele 48 prosent i denne velgergruppen, mens Sanders får støtte fra 20 prosent og Warren fra 9 prosent, viser en fersk måling Ipsos har utført for Washington Post.

Sanders har størst oppslutning blant unge svarte velgere, viser målingen. 42 prosent i aldersgruppen 18 til 35 år vil ha senatoren fra Vermont som kandidat, mens 30 prosent i denne aldersgruppen vil ha Biden.

(Nettavisen/NTB)