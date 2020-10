Splid på rødgrønn side: - Klart det er en forvirrende situasjon

- Det går rett og slett ikke i hop, slår valgforsker fast om splittelsen i den rødgrønne leiren.

Onsdag kom sjokknyheten om at Senterpartiet er jevnstore med Arbeiderpartiet i Nettavisens oktobermåling fra Sentio.

Med et slikt resultat er det ikke lenger selvsagt at Ap-leder Jonas Gahr Støre blir statsminister for de rødgrønne partiene om de vinner stortingsvalget neste år.

Men det som er sikkert, er at det er en uenighet mellom partiene om hvem som skal styre landet sammen.

- Klart det er en forvirrende situasjon. Velgerne vet jo ikke hvilken regjering de får hvis de stemmer på et av de rødgrønne partiene, sier valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning til Nettavisen.

- Det går ikke i hop

For mens Senterpartiet er krystallklare på at de bare vil i regjering med Arbeiderpartiet, vil Arbeiderpartiet ha en regjering med både SV og Senterpartiet. Samtidig mener SV at også Miljøpartiet de Grønne (MDG) og Rødt skal tas med.

- Det går ikke i hop, og alle kan ikke få viljen sin, helt klart. Valgresultatet vil bli avgjørende for hva slags regjering man i praksis får, konstaterer Bergh.

FORVIRRENDE: Valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning sier velgerne ikke vet hva slags regjering de får om de stemmer på de rødgrønne partiene. Foto: Jørgen Berge

Han mener det er vanskelig å si nå hva det vil ende med om de rødgrønne vinner.

- Dersom Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet får flertall, da er det veldig naturlig at de tre partiene greier å finne en løsning som de har gjort før. Men så blir det straks mer komplisert om de blir avhengig av Rødt eller MDG, fordi avstanden er større. Særlig mellom Senterpartiet og både MDG og Rødt, sier valgforskeren.

- Større avstand til SV

- Så hvorfor vil Senterpartiet vrake SV denne gangen?

- I den rødgrønne regjeringen var det en viss avstand der, og den ble kanskje også litt større i den perioden de rødgrønne satt i regjering. For Senterpartiet vil et samarbeid med Arbeiderpartiet kanskje innebære at de får større gjennomslag for sin politikk, og så kan de kanskje samarbeide litt mot sentrum, mot KrF og Venstre, sier Bergh.

Det vil i så fall bety en mindretallsregjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, som må søke flertall i Stortinget fra sak til sak.

Men at det er uklart hva velgerne får før et valg, er imidlertid ikke noe nytt.

- Vi har opplevd det mange ganger før i norsk politikk. Særlig på borgerlig side har det vært litt uklart hvem som vil styre sammen, sier han.

UTENFOR: Senterpartiet vil ikke ha med SV-leder Audun Lysbakken i regjering, mens Lysbakken selv ikke vil ha en regjering bare med Senterpartiet og Arbeiderpartiet på rødgrønn side. Foto: (NTB scanpix)

- Største får statsministeren

Valgforskeren sier det heller ikke er utenkelig at Vedum kan ende opp som statsminister, om Senterpartiet passerer Arbeiderpartiet i størrelse.

- Det er det som er tradisjonen, at det største partiet blir bedt om å danne regjering, og at det er naturlig å tenke at det største partiet får statsministeren. Men det har ikke alltid vært slik, som i Kjell Magne Bondeviks andre regjering. Så man kan tenke seg til at andre hensyn kommer inn også, som hensynet til SV, MDG og Rødt, sier han.

Samtidig vil Senterpartiet havne i en veldig gunstig forhandlingsposisjon, mener han:

- Det er klart at Senterpartiet vil kunne komme i en veldig gunstig forhandlingssituasjon med Arbeiderpartiet. Hvis de sier fra seg statsministerposten kan de kanskje få det igjen i politiske gjennomslag på sine favorittsaker.

- Bra strategi av Vedum

Men Vedum selv bare snakker spørsmålene om en mulig statsministerjobb bort.

- Vi tar ting litt med ro vi, egentlig, og holder fokus på sakene våre hele tida. Vi skal få gjort noe for folk, sa han til Nettavisen onsdag, og penset raskt over på å snakke om partiets saker.

- Jeg tror politiske journalister er mer opptatt av spillet enn folk, la han til.

- Er dette en bra strategi fra Vedum?

- Ja, jeg tenker at det er en bra strategi, for det å snakke veldig mye om posisjoner og politisk spill er nok ikke noe som appellerer mest til velgerne. Det å være litt nøktern tror jeg kan være lurt. Det andre er at det er lurt å unngå konflikt med Arbeiderpartiet, sier Bergh.

Han tror likevel at det vil bli verre og verre å ikke svare på slike spørsmål.

- Det er klart at det spørsmålet vil jo trenge seg på hvis det fortsetter med mange gode målinger og Senterpartiet blir større enn Arbeiderpartiet. Det vil bli vanskeligere og vanskeligere å ikke svare på, tror han.

- Men Vedum vil heller ikke si at han støtter Støre som statsminister?

- Jeg vet ikke helt hvorfor de velger å si noe annet nå. Det er litt uklar kommunikasjon. De ser kanskje an situasjonen litt på målingene, sier Bergh.

BØHLER-EFFEKT: Ap-profilen Jan Bøhler meldte overgang til Senterpartiet, og det gir uttelling på målingen for partiet, mener valgforskeren. Foto: Berit Roald (NTB)

- Bøhler har hatt effekt

Kanonmålingen for Senterpartiet på 19,8 prosent, er tatt opp to uker etter at Ap-profilen Jan Bøhler meldte overgang til nettopp Senterpartiet. Det tror Bergh også har hatt effekt.

- Senterpartiet har vært i vinden lenge, og har tatt velgere fra Arbeiderpartiet. De har nytt godt av opprør rundt omkring i landet mot regjering og sentrale myndigheter, så de flyter på en bølge allerede. I tillegg har det skjedd ting i det siste som har gjort at Senterpartiet har fått ekstra mye oppmerksomhet, særlig med overgangen til Jan Bøhler, sier han, og påpeker:

- Det har gitt Senterpartiet positiv oppmerksomhet og det er en sak som Arbeiderpartiet har kommet litt dårlig ut av. Bøhler er vel en politiker som er rimelig populær, og som mange har et positivt syn på, så den litt harde kritikken fra Arbeiderpartiet har vel kanskje slått litt tilbake på dem.

- Krise for Arbeiderpartiet

I oktobermålingen går Arbeiderpartiet tilbake med med ett prosentpoeng fra september, og ender på et resultat på 20,8 prosent.

- Arbeiderpartiet er jo i en krise som har vart lenge i ulik grad. Hovedproblemet er at de har mistet mange av sine kjernevelgere til Senterpartiet. Det er jo en kritisk situasjon for Arbeiderpartiet som de ikke har funnet noen løsning på eller noen måte å unngå, sier Bergh.

Overfor Nettavisen onsdag, vedgikk også Arbeiderpartiets partisekretær, Kjersti Stenseng, at de har en stor jobb foran seg.

- Nok en måling med rødgrønt flertall, men Arbeiderpartiet har en stor jobb foran oss. Folk vil ha en ny retning for landet, og skal vi sikre regjeringsskifte så trengs et sterkere Arbeiderparti, sa Stenseng til Nettavisen.

GÅR TILBAKE: Ap-leder Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng går tilbake på Sentios oktobermåling. - Vi har en stor jobb foran oss, sier Stenseng. Foto: (NTB scanpix)

Lysbakken: - Ikke Sp og SV

SV-leder Audun Lysbakken slo også fast at de ikke ønsker en regjering bestående av bare Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

- Vårt mål er en rødgrønn regjering, og et sterkt valgresultat for SV kan sikre at det er en slik regjering landet får. Skal vi bekjempe den økende ulikheten i makt og rikdom og løse klimakrisen trengs en regjering på venstresiden, ikke et sentrumsprosjekt med kun Ap og Sp, sa Lysbakken til Nettavisen onsdag.

Han understreket at de er klare til å samarbeide med både Arbeiderpartiet, Senterpartiet, MDG og Rødt.

På spørsmål om han vil støtte Støre uansett, eller kan være åpen for Vedum som statsminister, svarte SV-lederen:

- Det er ikke en nødvendig diskusjon å ta for oss nå. På snittet av målingene er Ap det klart største partiet på vår side.

Her er resultatet fra oktobermålingen:

Støre: - De må ta valget

I målingen er imidlertid ikke de tre tidligere regjeringspartnerne på rødgrønn side avhengig av Rødt eller Miljøpartiet de Grønne (MDG) for å få flertall.

Der har Støre også vært tydelig på tidligere, at han ikke ønsker å ha med de to partiene i regjering, selv om han i flere målinger det siste året har vært avhengig av partiene for å få flertall på Stortinget.

- Jeg ser verken for meg et regjeringssamarbeid med MDG eller Rødt. Til det er forskjellene i mange sammenhenger for store. Så de må ta valget, om de vil støtte en regjering med Høyre og Frp eller om de ser andre muligheter, sa Støre til Nettavisen i juni.

- En av de dyktigste lederne

Stortingsrepresentant Sandra Borch (Sp) mener knallmålingen til Senterpartiet viser at folk i Norge nå ønsker en annen regjering.

- Det er tydelig at folk vil ha en annen retning enn sentraliseringslinja til Høyre-regjeringa, sier Borch til Nettavisen.

NY REGJERING: Stortingsrepresentant Sandra Borch (Sp) mener Senterpartiets store framgang viser at folk vil ha en ny regjering, men som sin partileder vil hun ikke si noe om Vedum bør bli statsminister. Foto: Ragne B. Lysaker (Senterpartiet)

På spørsmål om Vedum bør bli statsministerkandidat om Sp passerer Ap i størrelsen, er hun imidlertid like ordknapp som sin partileder:

- For Sp er ikke spill om posisjoner det viktige, det er tydelig politikk og gjennomslag. Men Trygve er en av de dyktigste lederne jeg vet om og som jeg har jobbet med, sier hun.

- Støtter du Støre som statsministerkandidat for de rødgrønne partiene?

- Jeg er ikke opptatt av posisjoner og spillet. Jeg skal jobbe for Nord-Norge, mot sentralisering og for et bedre forsvar. Så er det velgerne som avgjør hvem som skal styre, svarer Borch.