Splittet SV går inn for aldersgrense for omskjæring

Til tross for at SVs lederkvartett var imot, vedtok SVs landsstyre lørdag at partiet skal gå inn for en 15-årsgrense for rituell omskjæring av gutter.

Det ble besluttet med 18 stemmer mot 16 på SVs landsstyremøte i Oslo lørdag.

Samtidig har imidlertid landsstyret enstemmig vedtatt å fristille SVs folkevalgte i spørsmålet av samvittighetsgrunner, noe som innebærer at partiets representanter har mulighet til å stemme slik de vil dersom spørsmålet noen gang skulle komme opp til votering på Stortinget.

Det betyr at SV-leder Audun Lysbakken, som måtte bruke sin dobbeltstemme da sentralstyret i forrige uke innstilte på at forslaget burde avvises av landsstyret, kan stemme nei.

Også nestlederne Kirsti Bergstø og Snorre Valen tok til orde mot forslaget

– Dette er et landsstyrevedtak jeg er uenig i, og som det derfor ikke er aktuelt for meg å forsvare. I en slik situasjon er jeg glad for at SVs folkevalgte er fristilt, og jeg vil fortsatt argumentere for mitt syn, sier Valen.

SVs helsepolitiske talsperson Nicholas Wilkinson, som sitter på Stortinget for Akershus, var sammen med SU-leder Andrea Sjøvoll og flere fylkeslag for å innføre aldersgrensen. Han sier han er glad for vedtaket.

– Dette er først og fremst et viktig vedtak for barna. Vi vil nå sette oss ned med de berørte, Barneombudet og eksperter for å se hvordan dette kan gjøres klokest mulig, sier han.

– Dette er en aldersgrense, ikke et forbud. Vi må sikre både barns rett til selvbestemmelse og religionsfrihet, legger han til.

