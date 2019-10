Spøkefull Abid Raja: - Jeg er jo en løs kanon på dekk

Søndag var scenen ledig for Trines utfordrer, Abid Raja.

FORNEBU (Nettavisen): Søndag var det Abid Rajas tur til å tale på Venstres landskonferanse - og han fikk stående applaus for sin tale.

Nettavisen snakket med Raja like etterpå.

- Litt humoristisk beskrev du deg selv som en «løs kanon på dekk». Hva tenkte du på?

- Noen har tullet med at Alfred er «distriktspsykopaten», at Gunhild kjører som en «galning» og andre sier at jeg er en «løs kanon på dekk» - og det å ha en selvironisk tone på det ... Vi i Venstre har veldig lave skuldre på det, sier Raja til Nettavisen.

- Hva tenker du om at du har den frittalende stilen?

- Jeg er et produkt av de opplevelsene jeg har gjort meg gjennom min egen barndom og oppvekst og kommer fra utsiden. Jeg er ikke avlet opp i et partiapparat, kom fra jobben som advokat - så ja, jeg er ikke en A4-politiker som folk er vant til, men jeg har ikke tenkt til å forandre meg. Jeg har tenkt å holde på min egen stil.

Abid Raja har lyst inn i den nye Venstre-ledelsen som skal velges på landsmøtet i april.

- Har du vært til «jobbintervju» denne helgen?

- Hva skal til for at alle dere som har lyst inn i Venstre-ledelsen skal unngå rivalisering i månedene som kommer?

- Det er viktig at vi stiller opp for lederne våre. Det har jeg gjort, og jeg har sagt at så lenge Trine vil fortsette som leder, så støtter jeg henne i det. Så er det opp til valgkomiteen å sette opp et godt lag fremover.

- Har du lyst til at Trine skal fortsette som leder?

- Jeg har sagt - og står fast på det - at Trine skal få fortsette som leder så lenge hun ønsker det. Jeg ønsker at hun skal fortsette som leder, og så lenge hun vil, støtter jeg henne i det.

- Senterpartiet vil kvele næringslivet

I sin tale, kommer Raja med kraftig kritikk mot Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum:

«For mens Trygve Slagsvold Vedum vil kvele næringslivet i distriktene ved å fjerne EØS-avtalen, vil Støre, Lysbakken, MDG og Rødt straffe norske bedrifter med å øke selskapsskatten. Samtlige, inkludert Senterpartiet, vil straffe private bedriftseiere ved å øke formuesskatten, og flere vil innføre arveavgiften og med det ramme familiebedrifter. I sum snakker de ned norske næringslivsledere og norske bedrifter,» sa Raja fra talerstolen.



- Kan du utdype din kritikk mot Senterpartiet, Raja?

- Senterpartiet vil straffe alle distriktene, alle næringslivsbedriftene i hele landet ved å fjerne oss fra EØS-avtalen. Den avtalen er distriktene helt avhengig av for å kunne sende sine bedrifter til Europa, sier Raja til Nettavisen.

Og han tegner et dystert bilde:

- Hvis Sp hadde fått viljen sin, ville de kvelt distriktene ihjel, næringslivet ville dødd og folk måtte flytte derifra, sier han.

- Jeg er veldig glad for at Trygve Slagsvold Vedum aldri vil kunne få gjennomslag for dette, særlig ikke hvis Venstre får det som vi vil, og det vil sikre arbeidsplasser både i distriktene og i byene, sier Venstre-politikeren.