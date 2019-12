Spøker for hvit jul - her kommer regnværet

Flere lavtrykk rundt omkring Norge gjør at det blir en våt jul for mange, med mindre man ikke befinner seg et stykke nord, høyt eller inn i landet.

Lille julaften kommer det et nedbørsfelt innover sørlige deler av landet. Det fører til en fuktig start på julefeiringen for mange: – Akkurat nå regner det lengst sør i landet, i tillegg til at lavtrykk både øst og vest for Nordland gir nedbør nord for Trondheim. Det beste været i dag er det nok Møre og Romsdal som får, med litt oppholdsvær og kanskje litt gløtt av sol, forteller statsmeteorolog Anne Solveig Andersen til Nettavisen mandag formiddag. Stort nedbørsfelt julaften Det blir ikke mye bedre på selveste julaften, kan hun fortelle: – Da vil nedbøren helt sør i landet trekke lengre nord, og kanskje spesielt mot Østlandet. Det er ikke voldsomme mengder vi snakker om, men det vil nok bli nedbør i store deler av dette området. Se hvordan nedbørsfeltet i Sør-Norge vil bevege seg i grafikken øverst i saken – For Agder og Telemark har vi satt en snøgrense på 300-500 meter, mens Oslo sentrum for eksempel vil få regn. – Hvem får best vær på julaften da? – Det spørs helt hva du mener. Jeg ville jo sagt at snø er det beste været på julaften, ler meteorologen, før hun fortsetter: – Men hvis du tenker på oppholdsvær så må vi nok se til midtre deler av landet igjen, og til dels Vestlandet - spesielt indre strøk. Hvit jul flere steder Ellers har meteorologene truffet godt med varselet de siste dagene, og bekrefter at det fremdeles er Nord-Norge, Innlandet og høyere strøk som vil få en hvit jul. Andersen viser til nettstedet seNorge, som indikerer at det stort sett bare er de store kystbyene i sør som går glipp av en snødekt julaften: SNØDYBDE: Dette bildet viser snødybden dagen før dagen. Foto: (Meteorologisk Institutt / @meteorologene på Twitter) Les også: Her blir det hvit jul Etter julaften har passert vil nedbøren avta, i tillegg til at det blir kaldere i stort sett hele landet. – Det er for tidlig å si noe om dette vil føre til glatte forhold på veiene, men det kommer vi eventuelt tilbake til, forteller Andersen.

