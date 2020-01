Sporfeil skaper problemer på Drammenbanen og Askerbanen

Bane Nor varsler tirsdag store og langvarige problemer for trafikken til og fra Skøyen stasjon på grunn av feil på sporet.

Det er en feil på sporet ved Skøyen som vil ramme togtrafikken sør- og vestover og føre til innstillinger og forsinkelser store deler av tirsdagen, ifølge Bane Nor.

– Feilen vil ta tid å rette, skriver Bane Nor på Twitter. i Trafikkmeldingene varsles det ny oppdatering først klokka 23 tirsdag.

Avganger fra Vy, Flytoget og Go-Ahead er berørt – nærmere bestemt linjene F1x, F2, L1, L12, L13, L14, L2, L21, L22, R10 og R11.

– Se trafikkmeldinger for oppdatert informasjon, oppfordrer Bane Nor.

