Sporhunder avslører koronaviruset hos mennesker på sekunder

Sporhunder som lynkjapt avslører koronaviruset hos mennesker er allerede i bruk i Finland.

I Finland er sporhunder tatt i bruk for å oppdage mennesker smittet med koronaviruset. Pilot-testen foregår nå på den internasjonale flyplassen i Helsingfors.

En hund er i stand til å oppdage tilstedeværelsen av koronavirus innen ti sekunder, og hele prosessen tar mindre enn et minutt å fullføre, ifølge Anna Hielm-Björkman ved Universitetet i Helsinki.

Les også: Tegnell: - Det går sakte, men sikkert i feil retning

- Det er veldig lovende og om alt går etter planen vil hunder trolig være en god screeningmetode andre steder som sykehus, omsorgsboliger og på sports- og kulturarrangementer, sier hun til The Guardian. I Norge meldte TV 2 først om saken.

Etter at bagasjen er hentet, blir ankomne internasjonale passasjerer bedt om å tørke seg på huden med en serviett. Denne plasseres i en liten beholder som blir stilt opp ved siden av en rekke beholdere som inneholder kontrolldufter. Hunden setter deretter i gang å snuse og melder fra om funn ved enten å klynke, gi pote eller legge seg ned.

Les også: Mæland: - Det er veldig provoserende. De kommer til å bli tatt

Ved indikasjon på funn blir passasjeren anbefalt å ta en gratis standard polymerasekjedereaksjon-test (PCR), ved hjelp av en nesepinne, for å verifisere hundens dom.

Avslører smitte selv flere dager før symptomer

I universitetets foreløpige tester klarte hunder - som tidligere har blitt brukt til å oppdage sykdommer som kreft og diabetes - å identifisere viruset med nesten 100 prosent nøyaktighet, selv dager før pasienten utviklet symptomer.

Forskere er ennå ikke sikre på hva det er akkurat som hundene snuser når de oppdager viruset. En fransk studie publisert i juni konkluderte med at det var "veldig høye bevis" for at svettelukten til mennesker smittet med korona var forskjellig fra den som ikke hadde viruset, og at hunder kunne oppdage den forskjellen.

Helsinki: Her er sporhunden Miina i gang med å sjekke om koronaviruset befinner seg i noen av beholderne. Foto: (Reuters / NTB scanpix)

Overlegen laboratorietester

Hunder er også i stand til å identifisere viruset fra en mye mindre molekylær prøve enn PCR-tester, ifølge de finske ekseprtene. Hunder trenger bare 10-100 molekyler for å oppdage tilstedeværelsen av viruset sammenlignet laboratorieutstyr som trenger minst 18 millioner molekyler.

Ifølge myndighetene i Vantaa, byen der Helsingfors internasjonale flyplass ligger, koster pilotprogrammet, som skal vare i fire måneder, cirka tre millioner kroner. Det er betydelig lavere enn for laboratoriebaserte testmetoder.

Selv om koronaviruset er kjent for å infisere mink og katter, har ikke hunder reseptorene som er nødvendige for at viruset lett skal få fotfeste og er derfor svært vanskelig å smitte, ifølge Hielm-Björkman.

Flere land i gang med sporhunder

En finsk organisasjon som spesialiserer seg i å trene dyr i sporing, Wise Nose, trener til sammen 16 hunder til prosjektet, hvorav 10 etter hvert forventes å kunne jobbe på flyplassen.

Forskere i land, inkludert Australia, Frankrike, Tyskland og Storbritannia, jobber angivelig med lignende prosjekter, men Finland er det første landet i Europa som setter hunder i arbeid for å avsløre viruset. En lignende testpilot startet på Dubai internasjonale lufthavn i august.